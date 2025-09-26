Marc Márquez sobre la sesión japonesa de MotoGP: ¡Se siente extraño!

VIVA – Campeón del mundo Motogp 2025, Marc MárquezReconociendo que la sesión de entrenamiento gratuita el viernes en el circuito de Motegi era diferente de lo habitual. Corredor Ducati El fabricante llama el primer día del GP Japón Como un día «extraño» debido a varios cambios técnicos en su motocicleta, en realidad hace que sea difícil encontrar el ritmo de carreras.

Aunque terminó con éxito en la tercera posición en la sesión de la tarde y asegurándose de inmediato para el segundo trimestre, Marc Márquez admitió que su actuación aún estaba lejos de ser ideal. Consideró que su equipo dio una serie de pasos demasiado pronto para que interrumpiera su enfoque en la adaptación a la pista.



Ducati Racer, Marc Márquez

Una difícil sesión del viernes para Marc Márquez

Marc Márquez llegó al médico de cabecera japonés con una gran misión: garantizar un título mundial con solo tres puntos por delante de los rivales más cercanos y la hermana menor, Alex Márquez. Sin embargo, la sesión de entrenamiento del primer día no fue sin problemas.

Márquez dijo que en la sesión de la mañana todavía se sentía bastante cómodo motor GP25, pero el cambio en la configuración en la sesión de la tarde en realidad lo hizo perder la confianza en la moto.

«Sesión extraña, un día extraño», dijo Viva de Viva de Chocar Jum’at, 26 de septiembre de 2025.

Aunque el registro de tiempo es bastante competitivo, admitió que no estaba tan cómodo como de costumbre. Según él, la combinación de condiciones cambiantes de trayectoria y un traje de motocicleta apresurado es la causa principal de por qué la sesión fue difícil.

Optimismo hacia el sábado

A pesar de enfrentar desafíos, Marc Márquez sigue siendo optimista. Dijo que todavía había suficiente tiempo el sábado para hacer mejoras. Para él, la segunda sesión de entrenamiento y las calificaciones será una oportunidad importante para encontrar un ritmo de carreras consistente.

Márquez también destacó la estrategia de varios otros corredores que más rápido usando neumáticos suaves, algo que también afectó la dinámica del LAP. Sin embargo, enfatizó que el objetivo principal no era solo un récord de tiempo, sino que obtuvo un ritmo de carrera estable para enfrentar las carreras del domingo.

Competencia con Alex Márquez

Además de la condición de la moto, otro punto destacado es la competencia interna con su hermano menor, Alex Márquez. Si Marc Márquez puede mantener la ventaja de sus puntos, el título mundial se determina en Japón. Sin embargo, Alex realmente experimentó dificultades y se vio obligado a ingresar a Q1 debido a registros de tiempo que no eran lo suficientemente competitivos el primer día.

Aun así, la calificación de Marc los resultados del viernes no son el final de todo. Él cree que el sábado dará una imagen más clara de quién está listo para competir en la carrera principal.

¿Qué se entiende por «Strange» por Marc Márquez?

La palabra «extraña» utilizada por Marc Márquez refleja una situación que no coincide con sus expectativas. Por lo general, la sesión del viernes se usa para leer la condición de la pista y ajustar el estilo de carreras. Pero esta vez, los cambios en el motor se llevaron a cabo demasiado rápido. Como resultado, los datos obtenidos son inexactos y no puede sentir el control total de su motocicleta.



Marc Márquez probó el nuevo Aero Ducati Desmosedici GP25

Según Márquez, factores como las condiciones de asfalto, la temperatura y el cambio de agarre de los neumáticos también ayudaron a complicar la situación. Todo eso lo hizo sentir no en la «zona de confort» durante la sesión.

La sesión japonesa de MotoGP Friday 2025 es un desafío para Marc Márquez. Aunque terminó con éxito en la tercera posición, reconoció abiertamente el error de estrategia al probar la configuración de la motocicleta demasiado temprano. Aun así, todavía muestra optimismo antes del sábado, que será el determinante de su desempeño en la carrera.