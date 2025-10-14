Marc Márquez se sometió a una cirugía de rotación de hombro, ¡echa un vistazo a su estado ahora!

VIVA – Ocho veces campeón del mundo Marc Márquez han sufrido operación en su hombro derecho siguió lesión Cosa grave que experimentó mientras corría en el Gran Premio. MotoGP Indonesia. La operación se llevó a cabo en Madrid después de que el equipo médico decidiera que la lesión no podía curarse de forma óptima sin cirugía.

Esta noticia supone un duro golpe para los aficionados de MotoGP, especialmente para los seguidores ducatiporque Márquez seguramente estará ausente de varias series importantes hacia el final de la temporada 2025.



El accidente de Marc Márquez en el Mandalika MotoGP 2025

Cronología de accidentes en el GP de Indonesia

El incidente comenzó cuando recién comenzaba la carrera en el Circuito de Mandalika, Indonesia. Márquez sufrió un accidente al ser golpeado por detrás por Marco Bezzecchi, de Aprilia, en la curva 7, uno de los sectores más rápidos de la pista. El fuerte impacto hizo que Márquez cayera inmediatamente y tuviera que abandonar la carrera.

Tras la carrera, un reconocimiento médico demostró que Márquez había sufrido una fractura del hueso coracoides del hombro derecho y una lesión del ligamento acromioclavicular.

Inicialmente, los médicos sugirieron un tratamiento conservador sin cirugía, pero después de varios días de observación, se descubrió que la lesión no mostraba ninguna mejoría significativa. El equipo médico finalmente recomendó una cirugía para estabilizar los huesos y ligamentos afectados.

Detalles de operación y recuperación

La operación se realizó en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. En un comunicado oficial difundido por Ducati, el equipo médico confirmó que el procedimiento se desarrolló sin contratiempos. Consiguieron estabilizar el hombro de Márquez y reparar el ligamento dañado.

Marc Márquez ya ha regresado a casa e inicia el proceso de recuperación. La duración del periodo de descanso dependerá en gran medida de la respuesta del organismo a la rehabilitación. El equipo Ducati no ha proporcionado una estimación definitiva de cuándo Márquez podrá volver a competir.

«Después del examen de su lesión en el omóplato derecho, Marc Márquez ha sido operado con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, España», escribió el comunicado de Ducati, citado por VIVA de Chocar Martes 14 de octubre de 2025.

«El mismo equipo médico que lo examinó siete días antes constató que la fractura coracoides y la lesión del ligamento no mostraban signos de estabilización suficiente después de una semana de inmovilización», añadió.



El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez Foto : ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra/YU