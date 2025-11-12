Marc Márquez se siente mal al ver la tendencia negativa de Pecco Bagnaia en MotoGP 2025

VIVA – Campeón del mundo Moto GP siete veces, Marc Márquezadmitió que se sintió triste al ver el estado que atravesaba su compañero Francesco “Pecco” Bagnaia estación difícil en el campeonato de MotoGP de 2025.

Bagnaia, que antes era considerado uno de los fuertes candidatos a ser campeón del mundo, ahora se enfrenta a una tendencia negativa que sorprende a los aficionados y al equipo. ducati.



Marc Márquez, piloto de Ducati Lenovo

Ansioso comienzo de temporada

Pecco Bagnaia ascendido oficialmente al equipo Ducati de fábrica en 2025, después de mostrar actuar sólido en la temporada anterior. Mucha gente predice que se convertirá en el principal competidor de Márquez en la carrera por el título. Sin embargo, desde las primeras series de la temporada,

Bagnaia mostró un desempeño inconsistente. Tuvo dificultades para mantener el podio y la velocidad que antes había sido su marca registrada, por lo que empezó a perder impulso en la clasificación de pilotos.

Marc Márquez destacó con preocupación esta condición. Calificó la temporada de Bagnaia como una auténtica «montaña rusa», llena de momentos gloriosos pero también de momentos bajos decepcionantes.

Detalles de rendimiento de Bagnaia

Varios datos sobre el desempeño de Bagnaia en MotoGP 2025:

– Tras el parón de verano, Bagnaia consiguió la pole en la Q1 de Sepang y ganó la carrera al sprint.

– Sin embargo, en las dos siguientes carreras (Indonesia y Australia) no logró mostrar una velocidad competitiva, incluso quedando por detrás de sus rivales.

– Más recientemente, en el Gran Premio de Portugal, Bagnaia sólo acabó 8º en el sprint y sufrió un accidente mientras lideraba o iba 4º en la carrera principal.

– Gracias a este resultado, Bagnaia corre el riesgo de caer al quinto lugar en la clasificación de pilotos, lejos de su objetivo inicial de competir por el título.

El equipo Ducati es consciente de los retos a los que se enfrenta Bagnaia y ha realizado diversos esfuerzos para ayudarle a recuperar su máximo rendimiento. El director de Ducati, Davide Tardozzi, destacó que el equipo sigue buscando soluciones técnicas y la estrategia de carrera adecuada, pero aún no se ven resultados estables.

Al verlo así, me sentí herido. «Pecco ha vivido una montaña rusa total este año, que no creo que ni siquiera él pueda explicar, la diferencia en sus sentimientos», dijo Márquez, citado por VIVA de Chocar Miércoles 12 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, Márquez también se centra en recuperarse de la lesión en el hombro que sufrió a raíz del incidente con Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Indonesia. Le han retirado el aparato ortopédico y está realizando una rehabilitación intensiva para poder volver a la pista lo antes posible.