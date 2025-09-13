Marc Márquez se destacó en el entrenamiento de MotoGP de San Marino 2025 que estaba lleno de incidentes

VIVA – evento Motogp San Marino 2025 de Misano El Circuito Mundial Marco Simoncelli comienza con una gran sorpresa. En la segunda sesión de práctica libre (práctica libre 2) que está llena de drama y accidente, Marc Márquez Del equipo de Ducati Lenovo logró convertirse en el más rápido, mostrando un fuerte rendimiento a pesar de la condición camino desafiante y muchos corredor experimentando un choque.

Leer también: Francesco Bagnaia elija Waspada antes de MotoGp Cage Racing



El segundo entrenamiento gratuito está lleno de incidentes y bandera amarilla.



Ducati Racer, campeón de Marc Marquez en el MotoGP 2025 alemán

Leer también: ¡Motoe Racing se pospone! Esta es la razón oficial de MotoGP



Desde el comienzo de FP2, el camino de Misano con personajes técnicos con muchos giros rápidos ha provocado varios accidentes. Algunos corredores como:

– Augusto Fernández (Yamaha) cayó en la esquina 2 debido a la pérdida de la tracción de los neumáticos delanteros.

Leer también: Cientos de feroces corredores de carreras en Drag Fest 2025 Ronda III Tasikmalaya



– Jack Miller (Pramac Racing) se estrelló en la esquina 1 mientras intentaba un ataque de tiempo.

– Joan Mir y Raul Fernández también perdieron agarre en el sector técnico.

Esta serie de incidentes desencadenó la aparición de la bandera amarilla, que había interrumpido los esfuerzos de otros corredores para registrar el mejor momento. Esta condición es un desafío adicional además de la alta temperatura de la ruta.

Rendimiento del juego de Marc Márquez

En medio del caos, Marc Márquez mostró su clase. Observó el tiempo más rápido, por delante de aproximadamente 0.1 segundos del acelerador anfitrión Marco Bezzecchi. Curiosamente, Márquez también experimentó vibraciones excesivas en el tercer sector de la pista, pero aún capaz de mantener el ritmo y la consistencia de su vuelta.

Este éxito hace que Márquez sea más favorecido para desempeñarse en las sesiones de clasificación y de carreras principales. El equipo de Ducati dijo que su enfoque actual era mantener la estabilidad de la moto al excavar rápidamente la curva y refinar la respuesta del motor en la flexión, que fue la clave del éxito en Misano.

Otros corredores que parecen prominentes



Aprilia Racing Racer, Marco Bezzecchi

Además de Márquez, varios otros corredores también muestran una actuación prometedora:

– Marco Bezzecchi lideró brevemente en el medio de la sesión con neumáticos suaves, aunque finalmente superó a Márquez en los minutos finales.

– Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing) terminó la sesión en la cuarta posición, superando a Francesco Bagnaia, que solo estaba en la sexta posición.

– Alex Márquez ocupa el quinto lugar y muestra un aumento significativo en la configuración de la motocicleta.

Mientras tanto, el dúo de Honda Racer, Joan Mir y Luca Marini, probaron una nueva configuración en forma de silenciador trasero y escape trasero que se actualizó en la motocicleta Honda RC213V, pero aún no era competitivo en la parte superior.

La estrategia de neumáticos se convierte en un determinante

La mayoría de los corredores eligen neumáticos traseros medianos para mantener la durabilidad del agarre en la pista abrasiva de Misano. Márquez y varios corredores de Ducati maximizaron con éxito el neumático medio con un paño consistente en el rango de 1 minuto 31 segundos.

Por el contrario, los neumáticos blandos utilizados por Bezzecchi son rápidos al principio, pero la degradación es alta para que la velocidad disminuya después de 15-18 vueltas.

Esta estrategia de neumáticos será un factor clave en las sesiones de calificación y carrera, donde la durabilidad y la estabilidad son mucho más importantes que la velocidad de un momento.

Impacto para calificaciones y carreras

El choque que ocurrió durante FP2 tuvo un gran impacto en los corredores que se vieron obstaculizados por la bandera amarilla, uno de los cuales fue Fabio Quartararo, quien no logró hacer un ataque de tiempo máximo. El equipo de Yamaha ahora está corriendo contra el tiempo para arreglar la moto antes de la sesión de clasificación.

Con este resultado, se confirma que Márquez es uno de los fuertes favoritos para luchar por la pole position. Pero el alto nivel de accidentes se convierte en un recordatorio de que los pequeños errores pueden ser fatales en pistas técnicas como Misano.



Ducati Racer, Marc Márquez

Motogp Free Training Session San Marino 2025 en Misano presentó muchos desafíos dramáticos y técnicos, pero Marc Márquez logró demostrar su dominio. Aunque el camino está lleno de incidentes, es capaz de mantener la consistencia y la alta velocidad.

Si puede mantener esta actuación, Márquez tiene una gran posibilidad de ganar una victoria importante que puede fortalecer su posición en la clasificación esta temporada.