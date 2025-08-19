Marc Márquez reveló un desafío único en MotoGP 2025, listo si no siempre el más rápido

VIVA – Marc Márquez, corredor El pilar de Ducati Corse está en la temporada Motogp 2025 con dominio casi perfecto. Sin embargo, detrás de la fila victoria En una fila, se dio cuenta de que había desafíos mentales que no eran menos importantes: la capacidad de aceptar cuando algún día no era el más rápido.

La victoria no fue detenida

En el Gran Premio AustriaMárquez amplía con éxito su ventaja al ganar la novena carrera esta temporada y al mismo tiempo registrando su sexto ganador anotando sucesivamente un récord impresionante en un fin de semana completo de 37 puntos.

Después de que los competidores llenos como Marco Bezzecchi (Aprilia) y el corredor novato Fermin Aldeguer del equipo de Gresini, logró registrar un total de 142 puntos de excelencia sobre sus rivales más cercanos en la clasificación

Obstáculos «no siempre el más rápido»

Aunque en la cima del rendimiento, Márquez es consciente de altas expectativas que lo cargan. Reveló que debe estar preparado para enfrentar el hecho de que un día el fin de semana de la carrera del sábado o domingo podría no ser el corredor más rápido.

Pero Márquez ha apelado para tener cuidado en esta predicción y admitir que recibir su derrota será difícil.

«Este es el problema: comprender y aceptar tiempos en un determinado sábado o domingo no será el más rápido allí», dijo después del Gran Premio de Austria, citado por Viva Automotive de Chocar Martes 19 de agosto de 2025.

«Debido a que esto es algo que ahora enfrentamos con mucha inercia, la gente espera ganar todo», agregó.

Ducati Racer, Marc Márquez

Además de Austria, hay tres circuitos que todavía están esperando ser conquistados por Márquez: Balaton Park, Mandalika y Portimoo, donde nunca ha ganado. Se predice que Balaton Park es la próxima pista potencial donde Márquez puede verse fuerte.

Marc Márquez mostró un dominio extraordinario en la temporada de MotoGP 2025, pero seguía siendo realista. Reconoció un nuevo desafío: aprender a aceptar y mantenerse enfocado cuando algún día no está en la cima. Esto no es solo una cuestión de velocidad, sino también la mentalidad del verdadero campeón que sigue siendo impulsada en alta presión.