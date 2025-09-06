Marc Márquez revela sobre la competencia MotoGP

VIVA – Marc Carquez llegar a Motogp Catalunya 2025 con un récord brillante: 14 victorias consecutivas desde la serie Silverstone. Sin embargo, corredor Ducati admitió honestamente que el circuito catal de Barcelona podría ser un punto donde se detuvo su dominio.

En una conferencia de prensa antes de la carrera, Márquez dijo que no podía subestimar su pista de jaula. Aunque está lleno de motivación porque aparece frente a los seguidores locales, el corredor de Cervera evalúa el diseño de Montmeló es uno de los más desafiantes para él.

«Por supuesto, como cada año, aquí en Montmelo, sé que necesito trabajar más duro que en otros circuitos para tratar de alcanzar el nivel más alto que se dirigirá durante el fin de semana», dijo Márquez, citado por Viva de Chocar Sábado 6 de septiembre de 2025.

«Pero llegamos en buenas condiciones. Es cierto que este es uno de mis peores circuitos en el calendario, pero el hecho de que este es un médico de cabecera siempre me da una motivación adicional, para tratar de lograr puntos máximos», agregó.

Un récord brillante que es difícil de romper

La resurrección de Márquez desde 2024 se ha convertido en una de las historias más impresionantes en la historia de MotoGP. Después de tres años sin una victoria debido a una grave lesión en las armas, se levantó nuevamente con Ducati. Desde que ganó en Silverstone, Márquez ha seguido dominando cada carrera, incluida la carrera de sprint, hasta ahora recolectando 14 victorias consecutivas.

La nota lo convierte en el corredor más dominante en la cuadrícula actual. De hecho, los medios internacionales dijeron que Márquez estaba en camino campeón El noveno mundo en su carrera, que lo acercará al récord de Valentino Rossi.

Sin embargo, el circuito de Catalunya tiene sus propias notas. Márquez nunca fue demasiado consistente en esta pista, a menudo incluso difícil de mantener el ritmo de carreras. Esta condición hace que el juez público sea el GP de Catalunya puede ser el desafío más difícil.

Rival principal en Barcelona

GP Catalunya 2025 no se trata solo de Márquez. Varios otros corredores están listos para aprovechar la brecha si el campeón defensor pierde el rendimiento.

– Francesco «Pecco» Bagnaia, compañero de equipo de Ducati, tiene un buen récord en Barcelona. Ganó dos temporadas consecutivas en esta pista.

– Alex Márquez, la hermana de Marc, también a menudo aparece rápido en Montmelo y puede darle una sorpresa.

– Pedro Acosta, una joven estrella española, continúa mostrando un rápido desarrollo y se considera una amenaza real.

– Aprilia, con Aleix Espargaro y Maverick Vinales, también se sabe que tiene una moto que es adecuada para pistas técnicas como Catalunya.

Con una combinación de rivales duros y una historia menos amigable en Montmelo, Márquez debe trabajar muy duro si quiere extender el récord invicto.

Desde la lesión hasta el pico del dominio

El viaje de Márquez de regreso a la cumbre no es fácil. Desde el accidente en Jerez 2020, se sometió a varias operaciones importantes en su brazo derecho que había amenazado su carrera. Tres temporadas sin victoria hacen que muchas fiestas duden de su futuro.

Sin embargo, su traslado a Ducati en la temporada 2024 cambió todo. Con una moto más competitiva, Márquez nuevamente mostró su agresividad distintiva. Como resultado, regresó a la pista de victoria y ahora está en la ruta del noveno título de MotoGP.

Los medios internacionales como Reuters incluso llamaron a Márquez’s Rise como uno de los regresos más impresionantes en la historia de los deportes modernos.

GP Catalunya 2025 se convirtió en un momento crucial para Marc Márquez. Después de ganar 14 victorias consecutivas, se dio cuenta de que su pista de origen podría ser el punto de dejar la extraordinaria serie de logros. Sin embargo, la mentalidad del campeón y la motivación para aparecer frente a los fanáticos claramente lo hará seguir tratando mucho.

¿Montmelo detendrá el dominio de Márquez, o se convertirá en otra evidencia de «alienígena» que regresa a su apogeo? La respuesta se conocerá pronto cuando la bandera de inicio se levantó en Barcelona.