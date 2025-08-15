Marc Márquez revela desventajas del nuevo sistema de control de estabilidad en MotoGP

VIVA – Marc MárquezDucati Racer que lidera la clasificación Motogp 2025, dio sus objeciones a las últimas actualizaciones sobre el sistema control Estabilidad (control de estabilidad) que se aplicará a la ECU MotoGP en el Gran Premio Austria. Aunque esta característica tiene como objetivo mejorar la seguridad al reducir el riesgo de altura, Márquez siente que tecnología Esto reduce el papel del controlador en el control motor.

«Para mí, cuantas más cosas agregue a la moto, en este caso, la electrónica, menor es la diferencia que puede producir el conductor», dijo Márquez, citado por Viva Automotive de Crash el viernes 15 de agosto de 2025.

Ducati Racer, Marc Márquez

«Así que probé este nuevo control en Aragón y también en Malasia, y fue más fácil de conducir», agregó.

1. ¿Qué es un sistema de control de estabilidad?

El sistema de control de estabilidad es una nueva característica en las actualizaciones de la ECU que tiene como objetivo mejorar la seguridad al reducir el riesgo de altura. A diferencia del control de tracción que regula la rotación de la rueda, el control de estabilidad mide el movimiento del motor lateralmente y reduce el torque si es necesario. Esta característica ha sido probada por todos los fabricantes y aprobado para ser aplicado del Gran Premio de Austria.

2. Reacción de Marc Márquez a la actualización

Marc Márquez, conocido como un estilo de carreras agresivo y una técnica de frenado aguda, expresó su disgusto por este sistema de control de estabilidad. Según él, cuantas más tecnologías se aplican a la moto, menos es el papel del conductor en el control del vehículo. Consideró que esta tecnología hizo que el motor fuera más fácil, pero redujo los desafíos y la experiencia necesarios en la carrera.

3. El impacto de la tecnología en el estilo de carreras

Márquez también destacó el impacto de otras tecnologías, como los dispositivos de alto rendimiento (dispositivos de altura de conducción) y la aerodinámica, que afectan la fuerza de carreras. Sintió que esta tecnología redujo la capacidad de hacer maniobras como frenados profundos y curvas afiladas, que anteriormente se convirtieron en el sello distintivo del estilo de carreras. Esto tiene el potencial de reducir el atractivo de la raza y la feroz competencia en la pista.

4. Propósito y expectativas en el Gran Premio de Austria

A pesar de las objeciones a la nueva tecnología, Márquez se mantuvo centrado en su objetivo principal: ganar el Gran Premio de Austria y continuar el registro de la victoria consecutiva. Espera superar los desafíos causados por esta nueva tecnología y seguir pareciendo competitivo en el Red Bull Ring, un circuito conocido por sus características únicas.

La aplicación del sistema de control de estabilidad en la ECU MotoGP refleja los esfuerzos para mejorar la seguridad en las carreras. Sin embargo, para corredores como Marc Márquez, esta tecnología también conlleva nuevos desafíos que afectan su estilo y estrategia de carreras. Con el desarrollo de la tecnología, es importante encontrar un equilibrio entre la seguridad y la esencia de la competencia de carreras automovilísticas.