Marc Márquez regresará pronto a MotoGP

VIVA – Buenas noticias vienen del mundo. MotoGP. Después de experimentar lesión hombros serios en el Gran Premio de Indonesia de 2025, corredor legendario Marc Márquez Según se informa, muestra un progreso positivo en su proceso de recuperación.

Así lo reveló Jaime Martínez, quien confirmó que el estado del piloto continúa mejorando y se espera que Márquez vuelva a andar en moto en un futuro próximo.



El accidente de Marc Márquez en el Mandalika MotoGP 2025

Cronología de las lesiones en MotoGP de Indonesia

La lesión de Márquez se produjo en la primera vuelta del GP de Indonesia en el Circuito de Mandalika. Estuvo involucrado en una colisión con el piloto de Aprilia, Marco Bezzecchi, lo que le hizo perder el control y caer con fuerza. El impacto le provocó una grave lesión en el hombro derecho, que le obligó a ser baja para lo que resta de la temporada 2025.

Inicialmente, el equipo médico consideró opciones de tratamiento conservador sin cirugía. Sin embargo, después de una evaluación más exhaustiva, el médico decidió que la cirugía era el mejor paso para acelerar la curación y evitar que la lesión volviera a ocurrir en el futuro.

Tras la operación, Márquez pasó por un periodo recuperación cuidados intensivos en España bajo la supervisión de un equipo médico ducati Lenovo y su médico personal. El proceso de recuperación incluye fisioterapia del hombro, ejercicios de estabilidad muscular y restauración de la movilidad articular.

Jaime Martínez afirmó que el proceso de recuperación de Marc avanza paso a paso y todo es muy positivo.

«La recuperación va bien, paso a paso», afirmó Martínez, citado por VIVA Chocar Martes 11 de noviembre de 2025.

Añadió que actualmente Márquez puede hacer ejercicios ligeros en el gimnasio y está empezando a mover los hombros sin dolores importantes. Sin embargo, la decisión de volver a la pista aún depende del permiso del equipo médico.

«Seguimos cuidadosamente todos los consejos del médico y seguimos estrictamente el cronograma prescrito. Pero todo salió muy bien», añadió.

Dado que ya no es posible participar en el resto de la temporada 2025, Márquez y el equipo Ducati optaron por centrarse en la pretemporada de 2026 como principal objetivo de su regreso.

El equipo Lenovo Ducati también ha confirmado que presentará un piloto de reserva para reemplazar a Márquez en las dos últimas series de esta temporada. A pesar de ello, el equipo sigue brindando pleno apoyo al proceso de recuperación del ocho veces campeón del mundo.