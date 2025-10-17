Marc Márquez puede presentarse en el MotoGP de Valencia

VIVA – Equipo de fabricación ducati tienen grandes esperanzas puestas en su nueva estrella, Marc Márquezpuede volver a competir en la serie final MotoGP esta temporada que se disputó en el Circuito Ricardo Tormo, Valencia. Sin embargo, el equipo aseguró que no se apresuraría a devolver al ocho veces campeón del mundo a la pista antes de que su estado se recuperara por completo.

Lesión El hombro que sufrió Márquez tras el accidente del Gran Premio de Indonesia sigue siendo una gran preocupación. Aunque el proceso de recuperación va bien, Ducati enfatizó que priorizará la salud del corredor sobre los objetivos carrera Corto plazo.

El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez

El incidente comenzó durante la carrera en el circuito de Mandalika, Indonesia, cuando Marc Márquez tuvo un contacto con el piloto de Aprilia, Marco Bezzecchi, en la primera vuelta. El fuerte impacto hizo que Márquez perdiera el control y cayera, provocándole una grave lesión en el hombro derecho.

Inicialmente, el equipo médico de Ducati afirmó que la lesión podría recuperarse sin cirugía. Sin embargo, después de realizar una serie de exámenes de seguimiento, resultó que había un daño en el tejido muscular más profundo de lo que se pensaba inicialmente. Finalmente, el médico del equipo recomendó una cirugía de reconstrucción del hombro para evitar riesgos a largo plazo.

Se confirmó que la operación fue exitosa, pero Márquez tuvo que pasar por un largo período de recuperación acompañado de fisioterapia intensiva. El equipo Ducati también confirmó que el piloto se perdería las series de Australia y Malasia, y que las posibilidades de aparecer en Portugal también eran muy pequeñas.

El director del equipo Ducati, Davide Tardozzi, en una entrevista con medios internacionales destacó que esta vez tendrán mucho cuidado.

Sin embargo, enfatizó que Ducati no se apresuraría a traer de regreso a Márquez considerando la lesión que sufrió anteriormente.

«Creo que esperamos que vuelva a jugar en Valencia, pero hasta ahora tenemos que esperar los resultados del último escáner y lo que le dirá el médico dentro de dos semanas. Esperamos que pueda estar presente en la última carrera de la temporada y participar en el test de Valencia», dijo Tardozzi, citado por VIVA de Crash Jum’at 17 de octubre de 2025.

El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez Foto : ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra/YU

El equipo esperará los resultados del último reconocimiento médico antes de decidir si Márquez puede participar en la carrera de final de temporada en España. Según Tardozzi, la decisión final probablemente no se anunciará hasta dos semanas antes del día de la carrera en Valencia.