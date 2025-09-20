MARC MARQUEZ Predicción El momento difícil que debe enfrentar en MotoGP

VIVA – Marc MárquezDucati Lenovo Racer que lidera la clasificación Motogp 2025, prediciendo que dos series de mentiras en la temporada, a saber Mandalika (Indonesia) y Sepang (Malasia), será el desafío más difícil para él.

Esto es reconocido por Marc no solo por el carácter de la pista, sino también por su historia personal que nunca ha tenido éxito carreras Gran Premio en Mandalika.



Ducati Racer, campeón de Marc Marquez en el MotoGP 2025 alemán

Serie Flyway, desafíos adicionales fuera de la caminata

La serie Flyway es una serie de carreras que se llevan a cabo lejos de Europa, como en Asia y Australia. Para los corredores, esta serie es a menudo una prueba adicional porque tienen que enfrentar vuelos largos, cambios en las zonas horarias, el clima tropical húmedo y las condiciones físicas que son mucho más exigentes.

Marc Márquez, quien ha recogido 11 victorias en el Gran Premio y 14 victorias en la carrera de sprint en la temporada 2025, admitió que Mandalika era un circuito que nunca había conquistado por completo. Además, Sepang también se conoce como una pista pesada con altas temperaturas y clima que pueden cambiar drásticamente.

El mal historial de Marc Márquez en Mandalika

Desde que el circuito de Mandalika ingresó oficialmente al calendario de MotoGP en 2022, Marc Márquez siempre se ha enfrentado al destino desfavorecido:

– MotoGP 2022: Caer en los calentamientos a un tiro cerebral y clopia (visión doble). Como resultado, está ausente de la carrera.

– MotoGP 2023: un accidente dual, tanto en Sprint como en Grand Prix. Dos veces DNF lo hizo no traer puntos a casa de Mandalika.

– MotoGP 2024: había terminado tercero en la carrera de sprint, pero no pudo completar la carrera principal el domingo debido a la falla del motor.

Al ver esa nota, Marc afirmó que en 2025 fue un momento importante para él. Quiere demostrar su valía para poder completar la carrera completa en Mandalika y al mismo tiempo mejorar su récord.

«Mandalika, veamos este año si podemos luchar por la victoria, pero en este momento, nunca he terminado la carrera del Gran Premio allí», dijo Márquez por Viva de Chocar Sábado 20 de septiembre de 2025.

Además de Mandalika, Marc Márquez también llamó a Sepang como una de las series más difíciles. Aunque había ganado en Malasia, la condición de un camino largo, la alta temperatura y la humedad extrema a menudo hacían que el corredor se drenara físicamente.

Sepang también tiene una reputación como circuito de drama debido a la lluvia tropical a menudo cae repentinamente y puede cambiar el curso de la carrera. Marc afirmó que realmente tenía que mantener la resistencia para ser consistente en la pista.

La posición de la clasificación y la excelencia de Marc Márquez

Antes de la serie japonesa, Marc Márquez fue 182 puntos por delante de su rival más cercano, Alex Márquez. Esta nota lo hizo en una posición segura para buscar títulos mundiales. Incluso desde la serie Jerez en abril, Marc casi siempre logró ampliar la distancia de los puntos de su hermano menor.

En la última serie de San Marino, a pesar de haber caído en Sprint, Marc logró levantarse y ganar en el Gran Premio principal. La victoria hizo que su posición en la clasificación permaneciera sólida y se mantuvo mentalmente contra la próxima serie.

Enfoque y estrategia en el futuro

Marc Marquez enfatizó que la preparación física y mental es la clave para tratar con Mandalika y Sepang. Destacó la importancia de mantener la consistencia y no fue provocado por la presión.

«Espero que esta sea la primera vez que termine la carrera dominical y veamos si podemos estar en el podio», dijo Márquez.

Mandalika y Sepang serán un punto de determinación importante para Marc Márquez. Con una mala historia en Mandalika y condiciones extremas en Sepang, estas dos series Phyaway pueden ser un obstáculo.



Sin embargo, armado con experiencia, rendimiento impresionante esta temporada, así como el pleno apoyo de Ducati, Marc todavía tiene una gran oportunidad para conquistar los desafíos.

Si completa con éxito Mandalika y parece consistente en Sepang, no es imposible que Marc Márquez se esté acercando a bloquear el título mundial de MotoGP 2025 con Ducati.