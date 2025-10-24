Marc Márquez no volverá a correr en MotoGP 2025

VIVA – Llegan noticias impactantes del mundo. Moto GP. Ocho veces campeón del mundo, Marc Márquezes seguro que no seguirá corriendo en estación 2025 después de experimentar lesión grave en su hombro derecho. Esta decisión fue confirmada directamente por su equipo, ducati Córcega, el martes 22 de octubre de 2025.

La ausencia de Márquez se convirtió en una de las noticias más destacadas en el mundo del automovilismo porque venía de ganar el título mundial la temporada pasada, marcando su regreso después de varios años luchando contra las lesiones.



El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez Foto : ENTRE FOTOS/Hafidz Mubarak A/bar

«Después de analizar toda la situación, estamos convencidos de que la acción más adecuada, inteligente y consistente es respetar el tiempo biológico de la lesión, incluso si eso significa que ya no podré correr esta temporada ni asistir a los entrenamientos», dijo Márquez, citado por VIVA de Chocar viernes 24 de octubre

“Sabemos que nos espera un invierno difícil, con mucho trabajo, para recuperar mi musculatura al 100% y estar listo para 2026”, añadió.

Cronología de lesiones: incidente en el circuito de Mandalika

La lesión que obligó a Márquez a dimitir se debió a un grave accidente en el Gran Premio de Indonesia de 2025 que se celebró en el Circuito de Mandalika, Lombok.

En la primera vuelta, Márquez se vio involucrado en una colisión con corredor Marco Bezzecchi del equipo Aprilia Racing. El fuerte impacto provocó que Márquez saltara y fue inmediatamente trasladado al centro médico del circuito.

Los resultados del examen mostraron una fractura coracoides y daño en el ligamento del hombro derecho. Inicialmente el equipo médico decidió no realizar la cirugía y únicamente someterse a un tratamiento conservador. Sin embargo, después de varios días, el dolor no remitía y el movimiento del hombro se hacía cada vez más limitado, por lo que el médico finalmente decidió realizar una cirugía de reconstrucción de ligamentos.



El accidente de Marc Márquez en el Mandalika MotoGP 2025

Después de la operación, Márquez tuvo que someterse a un período de inmovilización durante cuatro semanas antes de entrar en la etapa de rehabilitación intensiva. Debido a que se espera que el proceso de recuperación demore más de seis meses, Ducati finalmente confirmó que Márquez no volverá a aparecer en lo que resta de la temporada 2025.

Impacto en el equipo Ducati

La ausencia de Márquez supone un duro golpe para el programa de desarrollo de la Ducati Desmosedici para la temporada 2026. Como piloto principal, Márquez juega un papel importante al proporcionar aportaciones técnicas para mejorar el rendimiento de la moto.