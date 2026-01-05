Marc Márquez no es solo un campeón, se dice que su dominio en 2025 cambiará la cara de MotoGP

VIVA – Marc Márquez demostrando ser no sólo un gran piloto, sino también una figura central que determinó la dirección del MotoGP moderno. El extraordinario dominio que mostró a lo largo de la temporada 2025 no solo le valió un título de campeonato, sino que también tuvo un gran impacto en la popularidad y el valor comercial del evento de automovilismo más prestigioso del mundo.

La temporada 2025 es el escenario perfecto para el resurgimiento de Márquez. A los 32 años, corredor. ducati De hecho, hizo historia como el piloto de mayor edad en ganar la categoría principal de MotoGP en la era moderna. Un récord de 11 victorias en grandes premios y 14 victorias en sprints confirma que la grave lesión en el brazo que casi acabó con su carrera en 2020 es ahora cosa del pasado.

Este título es también el séptimo de Márquez en la categoría MotoGP y el noveno en su carrera, poniendo su nombre a la par de la leyenda viva Valentino Rossi. Más que eso, este logro se considera uno de los regresos más monumentales en la historia del automovilismo.

La atención sobre Márquez no proviene sólo del paddock de MotoGP. Su brillante temporada también atrajo la atención del público mundial más allá de los fieles aficionados a las carreras de motos. Esto está en consonancia con el creciente número de espectadores en el circuito a lo largo de la temporada 2025, que se dice que será una de las mejores en la historia de MotoGP.

El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez Foto : ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra/YU

Una mirada interesante es la de Chicho Lorenzo, padre del excampeón del mundo de MotoGP jorge lorenzo. En su entrevista con Mundo Deportivo, Chicho afirmó que el papel actual de Márquez es tan dominante que resulta difícil separarlo de la identidad de MotoGP.

Según él, la importancia de Marc Márquez en este deporte ya no se puede discutir porque ahora casi todo se centra en él. Incluso sus rivales se sintieron cómodos al ver a Márquez ganar de nuevo con una ventaja aplastante, porque el entusiasmo resultante pudo llegar a personas que no habían participado antes en MotoGP.

Chicho Lorenzo también cree que este dominio ha tenido un gran impacto a nivel global. Dijo que MotoGP se está volviendo más importante a los ojos del mundo, atrayendo más atención y abriendo oportunidades para que nuevos patrocinadores ingresen a la competencia.