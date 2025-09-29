Marc Márquez listo para pelear en MotoGP Mandalika como campeón mundial

Lombok, en vivo – Campeón del mundo MotoGP 2025 así como Ducati Lenovo Racer Marc Márquez Listo para actuar MotoGP MandalikaIndonesia, que tuvo lugar en el Circuito Internacional Pertamina Mandalika, del 3 al 5 de octubre.

Leer también: Los terribles hechos de Marc Márquez después del Campeón Mundial de MotoGP de 2025



Circuito internacional de Pertamina Mandalika en Lombok, West Nusa Tenggara, que se gestiona por el sector de la aviación y el turismo de Bumn, PT Aviasi Tourism Indonesia (Persero) o Indourney confirma que el corredor número 93 también competirá contra otros corredores en el evento en el evento Motogp indonesio.

«El Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 no es solo un evento mundial de carreras, sino también un catalizador para el evento de turismo y promoción cultural local de Lombok a los ojos del mundo, así como un impulso para fortalecer la posición de Mandalika como un destino de turismo deportivo de clase mundial», dijo la directora gerente de Watono de Injurney, Maya Watono, en una declaración oficial el lunes.

Leer también: Dijo Marc Márquez después del campeón mundial de MotoGP 2025



«La presencia de Marc Márquez junto con otros corredores de MotoGP será una gran atracción para los turistas nacionales y extranjeros. Indourney se compromete a presentar la mejor experiencia, tanto en términos de implementación, infraestructura y atmósfera de turismo en Mandalika», dijo.

Leer también: Marc Márquez asegura a MotoGP World Champion 2025



Marc acaba de asegurar el título mundial después de ganar el segundo podio en el GP japonés que tuvo lugar en el Circuito Misano el domingo.

La incisión fue suficiente para que Marc bloqueara el título mundial porque matemáticamente los puntos que había obtenido ahora eran 541 puntos no fueron superados por Gresini Racer Racing Alex Márquez, quien ocupó el segundo lugar con una colección de 340 puntos.

A pesar de que ha asegurado el título, Marc, por supuesto, todavía tiene una curiosidad de poder asegurar el título en Indonesia, teniendo en cuenta que nunca ha aparecido a la vanguardia de su participación desde 2022.

Incluso el corredor de Catalunya también experimentó una colisión cuando apareció en la temporada 2022 en Mandalika. (Hormiga)