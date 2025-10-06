Marc Márquez inmediatamente voló a Madrid para recuperar lesiones

Mandalika, Viva – Ducati Lenovo Racer Marc Márquez Pronto volará a Madrid para manejar lesiones.

El campeón mundial de esta temporada sufrió una lesión por lesión rota en el hombro derecho cuando siguió MotoGP Mandalika.

«No es la mejor manera de celebrar el título, pero esta es una carrera. Hoy volaremos a Madrid y los médicos evaluarán todo», dijo Marque Márquez desde X el domingo.

El corredor apodado Baby Alien se sometió a una carrera en el Circuito Mandalika, Central Lombok, West Nusa Tenggara, domingo, con un incidente muy desgarrador.

Al entrar en la vuelta 1, Marc fue empujado por Aprilia Racer Racing Marco Bezzecchi, quien intentó maniobrar en la esquina 7.

Después del contacto, Marc parecía expulsado de la curva siete y su mano derecha fue arrastrada a la grava. Marc, que podría pararse después de ser arrastrado lo suficiente y luego sostuvo el hombro derecho cuando salió de la pista.

Marc aconsejó a sus seguidores que no culpen a Bezzecchi por la lesión que sufrió.

Según el campeón mundial de siete tiempos, este incidente podría haberle sucedido a cualquiera y el Bezz no lo hizo intencionalmente.

«Por favor, no tenga un fuerte sentimiento hacia Marco, nadie lo hace intencionalmente. Gracias por todo su apoyo», escribió Marc.

El CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, confirmó que el corredor Marco Bezzecchi se había disculpado con Ducati Lenovo Marc Márquez Racer por el incidente que los involucró a los dos. (Hormiga)