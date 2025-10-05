Marc Márquez gana pesimísticamente podio en MotoGP Mandalika 2025

Mandalika, Viva – Ducati Lenovo Racer Marc Márquez El pesimista puede obtener un podio en la carrera principal MotoGP Mandalika que tuvo lugar en el Circuito Mandalika, Central Lombok, West Nusa Tenggara, domingo 5 de octubre de 2025

Marc admitió que la competencia era muy ajustada y que sería difícil pasar a los corredores frente a él como Alex Márquez y Pedro Acosta.

«El mejor resultado es la cuarta posición. Frente a Alex o detrás de Alex, que es el quinto. Pero también hay Pedro Acosta. Así que mi posición para mañana luchará por la posición desde el quinto hasta el séptimo», dijo Marc Márquez en una conferencia de prensa el sábado.

«Pero todo depende de la condición con los neumáticos que se utilizarán. No puedo predecir nada porque el viernes con neumáticos medianos es más difícil», agregó el campeón mundial esta temporada.



Ducati Lenovo Racer, Marc Márquez Foto : Entre Photo/Aditya Pradana Putra/Yu

Marc se sometió a una sesión de carrera de sprint con malos resultados después de que su maniobra había en peligro a Alex Rins.

Al entrar en la primera vuelta, Marc que maniobró estaba deprimido con la posición de Luca Marini que frena repentinamente frente a él.

Marc, que evitó la posición de Marini, había perdido el control y casi lo tocó en Rins que estaba a su lado. Afortunadamente, RINS podría evitar a Marc a pesar de tener que bajar a la posición 18 a 18.

Para el incidente, Marc también dijo que sería muy difícil desempeñarse mejor teniendo en cuenta la condición de su moto que no fue bien.

El corredor numeró 93 afirmó que podía obtener comodidad al afilar el tiempo récord al ingresar las últimas cuatro vueltas de la carrera de sprint.

Más tarde, Marc comenzará la carrera principal Motogp indonesio Desde la novena secuencia, en la secuencia de posición inicial que comienza por Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer, Raul Fernández, Alex Rins, Pedro Acosta, Luca Marini, Alex Márquez y Fabio Quartararo. (Hormiga)