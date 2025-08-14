Marc Márquez fue revelado dos veces durante la pista Ducati en el circuito de Balaton Park

VIVA – Marc Márquezel líder de la clasificación MotogpExperimentar dos pequeños accidentes mientras asisten a la sesión del día de la pista juntos Ducati De Circuito de Balaton Park. Este momento fue revelado a través del último video de la serie interior realizada por Ducati, y se agregó al centro de atención por delante carreras Perdana MotoGP en Hungría.

Tiempo y condición del evento



Ducati Racer, Marc Márquez

El evento se celebró como una oportunidad para los corredores de Ducati, incluidos Márquez, Pecco Bagnaia, Alex Márquez, Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli, Fabio en Giannantonio y Michele Pirro para probar el camino del parque Balaton. Este circuito se utilizó para la carrera de Superbikes Mundial en el mes anterior.

Causas de accidentes

En el video, Marc se encuentra de nuevo en pozo con una camisa de carreras rayada y una moto ligeramente dañada.

Cuando se le preguntó a Pecco Bagnaia incidente Eso, Márquez confesó:

«El frenado del motor en esta moto es difícil de entender», dijo Márquez, citado por Viva Automotive de Crash el jueves 14 de agosto de 2025.

«Al igual que el accidente anterior. Es difícil entender por qué porque no puedo usar el freno trasero. Me mudé a un mapa tres porque ya usé un neumático usado y era mucho mejor girar», agregó.

Impresión del nuevo circuito

Márquez se unió para evaluar las características del camino del parque de Balaton de manera muy diferente a otros circuitos.

«La primera impresión de Balaton Park es un circuito diferente», dijo.

Sobre el circuito de Balaton Park



Ducati Racer, campeón de Marc Marquez en el MotoGP 2025 alemán

Balaton Park Circuit es un circuito de carreras moderno ubicado cerca del lago Balaton, Hungría, a unos 85 km de Budapest. Inaugurado oficialmente en mayo de 2024, este circuito fue diseñado para cumplir con los estándares internacionales del Grado 1 de la FIA (para Fórmula 1) y FIM Grado A (para MotoGP), por lo que merece ser el anfitrión del evento mundial de carreras.

Este circuito tiene una longitud de 4,115 km con 18 curvas que consisten en una combinación de curvas rápidas, horquilla apretada y algunas paradas que exigen habilidades de frenado y aceleración. El ancho de la pista es de alrededor de 12-15 metros, proporcionando un espacio seguro para adelantarse.

El video exclusivo de Ducati en el interior reveló los dos incidentes experimentados por Marc Márquez mientras se ajustaba al circuito de Balaton Park. La motocicleta de configuración problemática, especialmente el uso de mapas del motor y condiciones de neumáticos, trae sus propios desafíos, así como una importante lección antes de la carrera oficial de MotoGP en Hungría.