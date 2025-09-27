Marc Márquez está a un paso de distancia, asegúrese de que el MotoGP World Champion 2025

Japón, Viva – Marc Márquez (Ducati lenovo Equipo) a solo un paso de distancia bloqueando el título mundial MotoGP 2025 Después de terminar el segundo en la carrera de sprint en el Circuito Motegi, Japón, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Los puntos adicionales de Sprint hicieron a Márquez ahora por delante de 191 puntos de su hermano menor, Alex Márquez (Bk8 Gresini Racing), que ocupa el segundo lugar en la clasificación.

Esta condición abrió oportunidades para Márquez para garantizar su séptimo título mundial en MotoGP en la carrera principal el domingo (9/28).

Matemáticamente, Márquez, que se embolsó 521 puntos, se convertirá en campeones mundiales si no pierden más de seis puntos de Alex. Es decir, la segunda victoria o final es suficiente para que el corredor numeró 93 para ganar el título.

De hecho, el tercer final aún puede darle a los campeones siempre que Alex no gane la carrera.

Otro escenario todavía está a favor de Márquez. Si terminó cuarto a sexto, el título del título sigue siendo seguro siempre que Alex no suba, el podio es mejor que el tercer lugar. Del mismo modo, si Márquez terminó séptimo a noveno, la condición es que Alex no puede terminar por encima del cuarto rango.

Si Márquez solo puede terminar 10 u 11, el título permanece ganado mientras Alex no penetre en los cinco primeros.

Del mismo modo, si termina 12 con la condición de que Alex no sea más alto que el sexto rango, o el final 13 con Alex no es mejor que la séptima posición.

Incluso si Márquez solo terminó 14 o 15, las posibilidades de campeones aún estaban abiertas mientras Alex estuviera atrapado afuera de los últimos ocho. El escenario más extremo fue cuando Márquez no pudo ganar puntos completos, pero todavía se nombró el campeón mundial si Alex solo terminara en décimo o más bajo.

La carrera principal del MotoGP japonés en el Circuito Motegi tendrá lugar el domingo a partir de las 12.00 WIB, que puede ser un momento histórico para que Marc Márquez complete su mayor regreso en el mundo de los deportes. (Hormiga)