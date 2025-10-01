Marc Márquez es optimista sobre dar la bienvenida a la carrera en Mandalika a pesar de que nunca ha terminado

VIVA – corredor Motogp de España, Marc MárquezExpresa sus puntos de vista por delante carreras En el circuito Mandalika, Indonesia.

El campeón mundial de ocho veces afirmó tener una relación única con esta pista, porque hasta ahora nunca ha tocado la línea de meta en la carrera principal.

Conocer y saludar a Ducati Racer

«Mi experiencia aquí siempre está relacionada con todos, con la atmósfera. Se siente como una relación de amor y odio, no con la gente, sino con este circuito», se citó a Márquez directamente en Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025.

Desde que Mandalika ingresó al calendario de MotoGP en 2022, Márquez no ha podido completar las carreras dominicales. Varios obstáculos lo impiden, que van desde lesiones, incidentes de choque, hasta problemas de motor. Esto hace que los registros de Márquez en Mandalika sigan vacíos en términos de resultados oficiales de finalización.

Aun así, el corredor del equipo de Gresini Racing Ducati enfatizó que se mantuvo optimista sobre la serie MotoGP indonesia esta temporada.

«Tengo que seguir siendo positivo, porque nunca he terminado en Mandalika. Esta vez, mi objetivo es claro: completar la carrera», agregó.

El propio Marquez llegó a Mandalika con gran motivación, especialmente después de mostrar un rendimiento constante en las últimas series. La presencia de pleno apoyo de los fanáticos indonesios también es un factor adicional para su entusiasmo.

MotoGP Mandalika es conocido como una de las series con la atmósfera más animada. Miles de espectadores llenaron las gradas para proporcionar apoyo directo a los corredores mundiales, incluido Márquez, que tenía una gran base de fanáticos en el país.

Marc Márquez con un podio en el motogp japonés 2025

Con una mala nota que decidir, la serie esta vez se convirtió en un momento importante para que Márquez demostrara su dureza, así como incidió los primeros resultados dulces en el orgullo indonesio.

Para Márquez, la serie Mandalika 2025 será una oportunidad de oro para terminar sus malos registros en esta canción. Si tiene éxito en terminar, será un hito importante en su viaje, así como un regalo para los fanáticos indonesios que lo apoyan fielmente.