Marc Márquez da respeto, reacio a ganar el título de MotoGP en la icónica región de Rossi

VIVA – Campeón del mundo Motogp Marc Márquez reveló que no quería estar seguro título Temporada del Campeón Mundial 2025 en el Circuito Misano, una pista que a menudo se conoce como «patio trasero» Valentino Rossi. Según Márquez, ese momento ocurriría si su hermano, Alex Márquez, experimentara un «desastre» y, por supuesto, quería lo mejor para su hermano menor.

Esta temporada, el extraordinario rendimiento de Márquez, el dominio en GP Hungría Haciendo se embolsó siete fines de semana con 37 puntos perfectos seguidos. En la carrera principal, después de un pequeño incidente con Marco Bezzecchi, logró liderar la vuelta 11 y terminar con un margen de 4.314 segundos. Estos resultados hacen que aumente la ventaja a 175 puntos sobre Alex, lo que lo hace muy cerca del séptimo título en la clase principal.

¿Por qué no en Misano?

Aunque el logro ha abierto oportunidades para los primeros títulos en Misano, Márquez declaró abiertamente que prefería la oportunidad de venir de Japón o Mandalika. La razón es simple: si el título se ganó en Misano, significa que Alex registró los peores resultados en Catalunya y Márquez no quería que su hermana experimentara tanta decepción. Esto muestra madurez y precaución al mantener la mentalidad y la carrera del hermano menor.

A pesar de continuar anotando la victoria, el propio Marquez dijo que la actuación actual se sintió «anormal». Sin embargo, se sintió muy cómodo y disfrutó de su ritmo durante la carrera, especialmente en Hungría. Otros medios también señalaron que el regreso de Márquez de este año fue muy impresionante: después de varios años de lesiones, ahora estaba en el camino correcto para ganar el séptimo título y apareció como una fuerza dominante en MotoGP.

El fabricante de Ducati Racer estaba invicto en MotoGP desde principios de junio, cuando comenzó una serie de siete fines de semana 37 puntos consecutivos en Aragón.

Pero no consideró este ritmo «normal», aunque admitió que condujo «cómodo» el domingo en Hungría.

«No puedo mentir, hoy es cómodo», agregó, citado por Viva Automotive de Crash, lunes 25 de agosto de 2025.

Marc Márquez está en la cima, tanto en rendimiento como en clasificación. Aunque el título del título es muy real, eligió el enfoque medible para evitar la celebración de la victoria en la pista simbólica de Valentino Rossi, y en su lugar esperaba que el título proveniera de un circuito más neutral. Esto no es solo una cuestión de campeonato, sino también una cuestión de sabiduría y aprecio por su hermano y la herencia de la deportividad en MotoGP.