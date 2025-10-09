Marc Márquez comparado con la leyenda de la F1 Ayrton Senna

VIVA – En el mundo de las carreras de motos, Marc Márquez Ha sido conocido durante mucho tiempo como una de las figuras más dominantes en la pista. MotoGP. Sin embargo, recientemente, un campeón de Fórmula 1 elogió extraordinariamente a Márquez, llamándolo el «Ayrton Senna de MotoGP».

Declaración Se roba el show y abre una nueva discusión sobre el legado y el magnetismo personal. corredor Esa es España.

El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez

Este elogio vino de Carlos Sainz Jr, corredor. F1 del equipo Williams, en el podcast El Partidazo en España. Sainz expresó su admiración por la carrera de Márquez.

La carrera de Márquez: cima, caída y ascenso de nuevo

Márquez hizo su debut en MotoGP en 2013 con el equipo oficial Honda. En esa primera temporada consiguió el título mundial, y luego sumó cinco títulos más en las siguientes seis temporadas, lo que le convirtió en uno de los corredores más exitosos de la categoría reina.

Sin embargo, esta brillante carrera se vio sacudida al inicio de la temporada 2020 cuando Márquez sufrió una grave fractura en el brazo. La lesión le obligó a estar de baja durante mucho tiempo, e incluso la operación tuvo que repetirse, hasta una operación en 2022 para corregir la rotación del húmero en más de 30 grados.

El problema con el motor Honda, cada vez menos competitivo, también hizo que Márquez se planteara retirarse. Desde 2024 se traslada al equipo Gresini Ducati para reconstruir su carrera.

En la temporada 2025, Márquez tiene 11 victorias en Grandes Premios, lo que le sitúa en un séptimo título mundial empatado con el récord de Valentino Rossi en la categoría reina y acercándose al récord de victorias de todos los tiempos.

Analogía: Senna y Márquez

Senna es conocido como una leyenda en el mundo de la Fórmula 1, con un estilo agresivo, dominio de las carreras y un gran carisma. Ganó tres títulos mundiales con McLaren entre finales de los 80 y principios de los 90. Desafortunadamente, murió en un incidente de carrera en Imola en 1994, lo que lo convirtió en una figura inmortal en la historia de la F1.

Marc Márquez, piloto de Ducati Lenovo

Sainz enfatizó que si Márquez lograra sobrevivir y terminar su carrera a un alto nivel, su nombre sería recordado de la misma manera: no solo como un gran corredor, sino como un ícono cuya definición está incrustada en la memoria pública y la historia del deporte.