Marc Márquez asegura a MotoGP World Champion 2025





Japón, Viva – Ducati Lenovo Racer Marc Márquez Bloquear el título del campeonato mundial MotoGP 2025 Después de terminar en segundo lugar Motogp japonés que tuvo lugar en el circuito de Motegi, domingo 28 de septiembre de 2025.

Al terminar en segundo lugar, Marc fue matemáticamente suficiente para asegurar el séptimo título mundial en la clase MotoGP después de que los puntos no fueron superados por el corredor de Racing de Gresini Alex Márquez.

En la carrera, el corredor «Pecco» de Ducati Lenovo Francesco Bagnaia parecía dominante después de comenzar desde la pole position.

Pecco inmediatamente pisó el gas que ingresa a la tercera vuelta ampliando la distancia de Pedro Acosta, que está en segundo lugar.

Al entrar en la 11ª vuelta, Marc Maniouver hasta la esquina Acosta y apoderarse del segundo lugar. Mientras que Pecco parecía intacto en la posición principal.

En la vuelta 14, Joan Mir se hizo cargo de la posición de Acosta. Acosta en realidad parecía menos convincente al bajar a la posición 19 después de ingresar a la 19ª vuelta debido a errores de frenado.

Dejando las últimas cuatro vueltas, Marc intentó maniobrar acercándose a Pecco. Pero Pecco parecía tan intacto para entrar en la línea de meta.

Resultados japoneses de MotoGP, domingo:

1. Francesco Bagnaia

2. Marc Márquez

3. Joan Me

4. Marco Bezzecchi

5. Franco Morbidelli

6. Alex Márquez

7. El río Fernández

8. Fabio Quartararo

9. Johann Zarco

10. Fermin Aldeger

Página siguiente









