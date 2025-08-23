¡Marc Márquez admite que el circuito de Balaton Park es difícil y tiene sus propios desafíos!

VIVA – Motogp Volviendo a Hungría después de más de tres décadas, pero esta vez no fue en el hungaroring, sino en un nuevo circuito llamado Balaton Park. Aunque esta nueva pista presenta un color nuevo en el calendario de carreras, campeón mundial Marc Márquez Expresando directamente su singularidad:

«Intentaremos avanzar más mañana porque esta es una pista muy, muy diferente, donde otras motos pueden doblarse muy bien y esto es muy importante», dijo Marquez Márquez por Viva del Crash Sábado, 23 de agosto de 2025.



Ducati Racer, Marc Márquez

Carácter encantador del circuito pero estímulo Desafío

Balaton Park, que se inauguró en mayo de 2023, está equipado con 17 curvas y una longitud de alrededor de 4.075 km para la configuración de MotoGP. La informática y los diseños modernos respaldan su preparación para eventos internacionales, incluidos MotoGP y Worldsbk.

A pesar de aparecer moderno, este circuito había enfrentado críticas sobre la seguridad y el diseño que era demasiado estrecho. Esta opinión surgió después de la serie y pruebas de Worldsbk Ducati Anteriormente, donde algunas partes del circuito se consideraban demasiado agresivas para el carácter de las motocicletas de carreras modernas.

Prueba y ejercicio: consistencia desafiante

Durante la sesión de entrenamiento del viernes, Marc Márquez logró registrar solo 0.006 segundos detrás de Pedro Acosta, después de realizar una simulación de carreras con neumáticos medios usados. Dijo que el sentimiento de los neumáticos usados ​​era aún más estable que los neumáticos nuevos, pero mantener la consistencia sigue siendo un trabajo difícil en Balaton Park.

También reveló que intentaría extender las ganancias de 12 carreras en el sprint el sábado, fue uno de los pocos que tenía la distancia anterior de Balaton Park después de probar los Panigale V4S durante las vacaciones de verano.

«Esta pista de carreras es bastante difícil, especialmente para encontrar formas de mantenerse consistente, no excesiva», dijo

Ducati: positivo incluso con atención adicional

Parte del equipo de Ducati se sometió a una sesión privada con Panigale V4S, incluidos Márquez y Francesco Bagnaia. Ambos dieron una evaluación bastante positiva del circuito, llamándolo técnico y diferente, con muchas zonas de frenado y aceleración.

Michele Pirro, un corredor de prueba Ducati, declaró que la superficie de asfalto se ha mejorado desde junio y llama a Balaton Park como una pista atípica, llena de frenado duro y aceleración rápida.

Las vistas de los otros corredores



Marc Márquez Crash en España MotoGP 2025

Pedrosa Acosta, quien dirigió la sesión de entrenamiento con una diferencia muy delgada, mostró un fuerte potencial a pesar de que usó un nuevo neumático blando. Mientras tanto, otros jugadores como Pecco Bagnaia expresaron confusión al adaptarse al personaje del circuito que rompió el ritmo de carreras. Alex Márquez también vio una oportunidad en esta nueva pista, suponiendo que había quienes podían adaptarse más rápido.

Marc también enfatizó la importancia de las sesiones de calificación, porque el adelantamiento en esta pista estrecha es muy difícil, obtener una buena posición de inicio es la clave principal. Se predice el apoyo de datos de las sesiones de capacitación y las habilidades de consistencia durante la larga vuelta para determinar los resultados finales de la carrera.