Marc Maron y Human Rights Watch Slam Riad Festival de comedia

Arabia SauditaSiguiente Riad Festival de comedia está atrayendo controversia con varios comediantes estadounidenses que critican el evento repleto de estrellas y la reloj de derechos humanos pidiendo a los artistas participantes que «soliciten una reunión sobre la crisis de los derechos humanos de Arabia Saudita», The Org. dijo en un comunicado.

«El séptimo aniversario del brutal asesinato de Jamal Khashoggi no es un asunto de risa, y los comediantes que reciben sumas fuertes de las autoridades sauditas no deben callar sobre temas prohibidos en sauditas como derechos humanos o libertad de expresión», dijo Joey Shea, investigador de Arabia Saudita en Human Rights Watch. «Todos los que actúan en Riad deberían usar esta oportunidad de alto perfil para pedir el lanzamiento de activistas sauditas detenidos».

Mientras tanto Marc Maron En su presentador de podcast WTF recientemente criticó a otros comediantes de EE. UU. Por participar en el 26 de septiembre al 26 de octubre. 9 Evento en Riad y habló sobre los supuestos papeles de los funcionarios sauditas en el 11 de septiembre y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

«Quiero decir, ¿cómo promueves eso?» De la gente que te trajo el 11 de septiembre. ¡Dos semanas de risa en el desierto, no lo pierdas! «, Dijo en un video. «Quiero decir, el mismo tipo que les pagará es el mismo tipo que le pagó a ese tipo a Jamal Khashoggi de pezuña de hueso y lo puso en una maldita maleta. ¡Pero no dejes que eso detenga a los asquerosos, será un buen momento!»

Human Rights Watch señaló que el comediante y podcaster estadounidense Tim Dillon, en su podcast del 30 de agosto, dijo: «Estoy haciendo esto porque me están pagando una gran suma de dinero». Dillon en el podcast dijo que el festival saudí le estaba pagando $ 375,000 por el show el 8 de octubre y que a otros artistas se les ofreció hasta $ 1.6 millones. «Compraron comedia», agregó Dillon. «¿Tengo problemas con las políticas hacia la libertad de expresión? Por supuesto que sí, pero creo en mi propio bienestar financiero», agregó.

Curiosamente, como informó Human Rights Watch, el 20 de septiembre, Dillon anunció que su desempeño había sido cancelado después de que las autoridades sauditas supuestamente estaban «infelices» sobre sus comentarios cómicos sobre el tratamiento de los trabajadores migrantes y otros problemas de derechos humanos. «Lo abordé de una manera divertida y me despidieron», dijo.

Otro comediante de nosotros, Shane Gillisdijo en su secreto Podcaste que rechazó una «bolsa significativa» para una aparición en el festival, incluso después de que duplicaron su oferta. «Tomé un puesto de principios. No tienes el 11 de septiembre a tus amigos», dijo.

Human Rights Watch señaló que Jimmy Carr, quien está encabezando el festival el 6 de octubre, no enumera su aparición en Arabia Saudita en su sitio web o en sus redes sociales.

Según los informes, otras estrellas de la comedia estadounidense se presentarán en el Festival de Comedia de Riad incluyen a Bill Burr, Kevin Hart, Pete Davidson, Russell Peters, Gabriel Iglesias, Dave Chappelle y Louis CK