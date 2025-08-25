Marc Maron golpea a Netflix sobre Chappelle, la desesperación de Bill Maher

Marc Maron recientemente apareció en «Pod save save birma» (a través de Buitre) y se duplicó con sus críticas a Bill Maher. Si bien el anfitrión de «WTF» reconoció que se unió a Maher en el «tiempo real» de HBO tres veces en el pasado, desde entonces ha encendido a Maher en los últimos años. MARON ya llamado Maher Out A principios de este verano, por ser parcial a «algunas de las cosas» que Donald Trump está haciendo en su segunda administración como presidente de los Estados Unidos.

«No puedo hacerlo», dijo Maron ahora cuando el presentador de «Pod Save America», Jon Lovett, le preguntó sobre Maher. «Siempre tuve un problema con su tono, y sucede con algunos de los otros boomers, existe esta persecución desesperada de relevancia que cambia la mente de alguien en términos de cómo abordan lo que hacen y también hace que toda la empresa se sienta desesperada».

Maron agregó: «Tiene buenos escritores de bromas que saben cómo escribir para su tono, pero no puedo ver más allá de la desesperación y lo que está dispuesto a hacer para permanecer en la conversación».

A principios de mayo, Maron gritó a Maher en un episodio de la Podcast «WTF» Eso presentó al presentador de CNN W. Kamau Bell como invitado. Maron dijo: «¿Vas a ser como Bill Maher, ya sabes,» Voy a estar de acuerdo con algunas de las cosas que Trump está haciendo «? Es como, amigo, eres una perra «.

Maron ha criticado a los podcasters que apoyan a Trump. Antes de las elecciones del año pasado, Trump apareció en el popular podcast Spotify de Joe Rogan. Poco después, Maron Publicado una publicación de blog En el que llamó a «comediantes con podcasts» que «bromean» con «supremacistas blancos y fascistas desvergonzados y autoproclamados en su programa», diciendo: «Todo lo que hace es humanizar y normalizar el fascismo».

En su entrevista «Pod Save America», Maron también apuntó a Netflix (a través de The Daily Beast) Al decir: «El fascismo es bueno para los negocios. Netflix simplemente cooptará, cooptará a cualquiera que pueda tomar ese algoritmo. Solía ​​hacer una broma al respecto: Netflix puede convertirse en ‘Reichflix’ muy rápidamente».

Maron citó la decisión del streamer de continuar trabajando con Dave Chappelle a pesar de la historia del comediante de bromas anti-trans como el «momento fundamental», explicando: «Cuando tuvieron un rechazo de la comunidad trans sobre Chappelle, se dieron cuenta después de varios días que esa comunidad no iba a afectar su resultado final en absoluto. Y se redujeron. Así es como funciona el fascismo en el negocio».

Cuando el presentador de podcast Lovett señaló que Netflix es el hogar de una amplia gama de contenido LGBTQ+ a pesar de trabajar con Chappelle, Maron respondió: «Pero en última instancia, ¿quién está obteniendo los grandes acuerdos? ¿Qué espectáculos permanecen en el aire? Sabes, ¿qué siguen repitiendo? Eso está diciendo:» Tenemos estas otras cosas y sabemos que hay algunos de ustedes, pero te estamos lanzando.

El podcast completo de «Pod Save America» ​​de Maron se puede ver a continuación.