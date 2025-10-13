Marc Maron finaliza el podcast ‘WTF’ con una entrevista a Barack Obama

Marc Marón entrevistó al ex presidente barack obama en el episodio 1.686 y último de su podcast pionero “WTF”.

Obama fue anteriormente un invitado al programa cuando aún estaba en el cargo en 2015, lo que marcó un hito para “WTF” y ayudó a legitimar los podcasts en general como plataforma política. Hace una década, Obama grabó la entrevista en el garaje de Maron en Los Ángeles; Para el episodio final del podcast, Maron viajó a su oficina en Washington, DC.

«En primer lugar, felicitaciones. En segundo lugar, es un honor para mí estar en su último programa», dijo Obama, y ​​luego le preguntó a Maron cómo se siente al dejar atrás una parte «definitoria» de su carrera y de su vida.

«Me siento bien. Siento que estoy listo para el descanso», dijo Maron. “Pero existe una especie de miedo a: ‘¿Qué hago ahora?’”

Obama le preguntó a Maron cuántos años tiene y luego le dio un consejo al comediante de 62 años. «Aún nos quedan un par de capítulos», dijo Obama. «No se apresure a pensar en lo que sigue. Tómese un momento. Siga un poco de satisfacción mirando hacia atrás… Simplemente tenga un poco de muerte cerebral por un tiempo».

En el transcurso de una entrevista de una hora, los dos hablaron sobre el estado del mundo y cómo mantenerse optimista en medio de la lucha política y el caos. Obama hizo referencia al comentario de Maron sobre cómo los liberales «molestaron al estadounidense promedio hasta llevarlo al fascismo».

«No se puede simplemente ser un regaño todo el tiempo», dijo Obama. «No puedes sermonear constantemente a la gente sin reconocer que también tienes algunos puntos ciegos y que la vida es un desastre».

Al final de la entrevista, Obama se tomó un momento para elogiar a Maron y reconocer el impacto de “WTF”, que ha contado con invitados como Paul McCartney, Leonardo DiCaprio, Robin Williams y Lynn Shelton, con quien Maron se casaría más adelante.

«Parte de la razón por la que usted tuvo una base de seguidores tan grande durante estos 16 años es que hay una decencia fundamental en usted y en las conversaciones que tuvo… que creo que habla de quiénes somos», dijo Obama. «No podemos dar esto por sentado, pero mi experiencia es: la mayoría de las personas son realmente decentes. Y creo que por eso, cuando escuchan a alguien que lo es, les da valor. Les da esperanza. Y uno debería estar orgulloso de haberlo hecho».

El episodio final de “WTF” no fue una emotiva despedida. Maron dejó eso de lado en el penúltimo episodio, que no contó con ningún invitado. Maron resumió sus 16 años como presentador del programa y explicó por qué lo hizo “más empático con los demás” y le enseñó a “entregar mi egoísmo”. “Me imagino que algunos de ustedes sacaron algo de eso de esto”, dijo Maron.

«Estoy agradecido de haber sido parte de sus vidas», dijo Maron en el episodio del jueves. «Hemos pasado por muchas cosas juntos. Muchas rupturas. Muerte. Gatos. El mundo». Conteniendo las lágrimas, nombró a las mascotas que perdió a lo largo de los años y terminó el episodio diciendo: “Ángeles gatos por todas partes”.