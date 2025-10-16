Marc Maron dice que la pelea con Jon Stewart fue «impulsada» por la «inseguridad»

Marc Marón ha abordado una vez más su larga enemistad con Jon Stewartdiciendo que está “completamente alimentada” por la “inseguridad” de Maron.
“Jon nunca me hizo nada”, dijo Maron. don. «Simplemente estaba celoso».
Maron habló anteriormente sobre su rivalidad con el presentador de “Daily Show”, diciendo que se remonta a cuando ambos surgieron en la escena de la comedia en la década de 1990. Maron fue uno de los sucesores de Stewart como presentador del programa de clips de Comedy Central «Short Attention Span Theatre», antes de que fuera cancelado en 1994. Stewart pronto pasaría a presentar «The Daily Show» y se convertiría en una de las caras más reconocibles de la comedia.
Maron estaba celoso de Stewart porque lo veía como un “chico judío inteligente y lindo” que era “disciplinado” y sabía cómo aprovechar y capitalizar mejor sus talentos. «Nunca tuve ningún control sobre mi talento. Nunca supe sus limitaciones o lo que era», dijo Maron.
“Durante los inicios de mi carrera, Jon, que tiene aproximadamente mi edad, estaba en todas partes”, añadió. «Mi envidia hacia él siempre fue… simplemente me cagaba en él y en su cara. Me consumía. No podía pasar una semana sin que apareciera en la portada de una revista. Por alguna razón, lo veía como: ‘Si pudiera controlar mis cosas, podría ser más como ese tipo'». … Lo cual no era cierto, porque estaba loco y definitivamente estaba buscando algo más”.
Cuando Esquire le preguntó si alguna vez intentó que Stewart apareciera en «WTF», su podcast de casi 1.700 episodios que terminó a principios de esta semanaMaron dijo que hizo una oferta “al principio” del programa. Recordó haberle contado a Stewart sobre el podcast por teléfono y «como disculparse». Según Maron, Stewart dijo: «Aquí no hay amor».
“Él dijo: ‘Tal vez esté dispuesto a tomar un café o algo así, pero no haré eso contigo’”, dijo Maron. “Y luego dijo: ‘Estoy seguro de que lo que estás haciendo es muy creativo y buena suerte con ello’. Sólo la punzante condescendencia de eso… no ayudó en nada. Y ahora está haciendo un podcast. Entonces, ¡círculo completo!