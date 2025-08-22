Marc Klok Rummonds botellas embotelladas, tentula a este jugador de Persib debido a la risa

VIVA – Capitán Perseguidor Bandung, Reloj de marcAventar sus emociones en el vestuario después de que su equipo perdió dramático 1-2 para Perseguidor Jepara en la segunda semana de la Super League 2025/2026.

Jugando en el Gelora Bumi Kartini Stadium, el lunes 18 de agosto de 2025, Persib no pudo continuar la tendencia ganadora. La primera derrota inmediatamente frustró a los jugadores de Maung Bandung, incluido Klok, que no pudo resistir su ira.

En el video subido por la cuenta oficial de Persib en Instagram, Klok se ve furioso por golpear las botellas minerales en el vestuario.

«No me importa perder, pero no así. No seas así», dijo Klok en un tono alto.

«No llegamos a Persib para perder, 2-1 en Jepara. Eso no es aceptable, inculcar en tu mente», continuó.

Klok también destacó la forma en que Persib perdió puntos en los últimos minutos. Después de luchar para igualar el objetivo de Uilliam Barros en el minuto 90+2, el objetivo de Persib se rompió debido a una penalización para Sudi Abdallah en el minuto 90+3.

«Jangan Hii … Hii … Hii … Haa … Haa … (Lágrima) Kalen vivo. Persib Bandung Ven a ganar, después del partido, podemos reírnos juntos «, dijo Klok.

«Haz una lección esta temporada», agregó.

Como resultado de este amargo resultado, Persib, que es un campeón defensor, debe estar atrapado en el medio de la clasificación en la clasificación de la Super League 2025/2026 con tres puntos de dos partidos.

Además, Maung Bandung intentará levantarse mientras desafía a Psim Yogyakarta en la tercera semana en el Sultan Agungg Stadium, Bantul, domingo 24 de agosto de 2025.