Marc Klok regresó para fortalecer el equipo nacional indonesio, Persib contribuyó con cuatro jugadores a la vez

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung nuevamente contribuyó a cuatro jugadores a Equipo nacional indonesio. Dos jugadores fueron llamados al equipo U-23, mientras que los otros dos tuvieron la oportunidad de defender al equipo senior.

Reportado por el sitio web oficial de PERSIB, desde el nivel U-23, los nombres Kakang Rudianto y Robi Darwis se incluyeron en la lista de jugadores que fueron llamados a participar en el campo de entrenamiento antes de la calificación 2026 U-23 Asian Cup.

Ambos se someterán a campamentos de entrenamiento en Surabaya del 25 de agosto al 31 de agosto, antes de aparecer en el evento de clasificación que tuvo lugar del 31 de agosto al 10 de septiembre en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo.

Mientras tanto, dos Persib Penggawa, senior, Beckham putra Nugraha y Marc Anthony Klok recibieron un llamado para fortalecer al equipo nacional de Indonesia en un partido amistoso contra Kuwait y Líbano a principios de septiembre en Surabaya.

Jugador del equipo nacional indonesio, Beckham Putra Nugraha (derecha)

Momento especial Reloj de marc

Esta citación es un momento especial para Marc Klok. El mediocampista naturalizado fue el último en el uniforme rojo y blanco en la Copa Asiática 2023 en Qatar, enero de 2024. Después de eso, su nombre ya no estaba incluido en la lista de jugadores seleccionados Shin Tae-yong, incluso en el partido de clasificación de la Copa Mundial 2026.

Ahora, con la presencia del nuevo entrenador del equipo nacional de Indonesia, Patrick Kluivert, Klok nuevamente tiene confianza. Esta citación al mismo tiempo marca una nueva oportunidad para que el capitán de Persib muestre nuevamente su calidad a nivel internacional.

La contribución constante de Persib

Con los cuatro jugadores llamados, Persib nuevamente mostró su consistencia como uno de los clubes más contribuyentes para el equipo nacional. Se espera que la presencia de Kakang, Robi, Beckham y Klok puedan hacer una contribución importante a los logros de Garuda en dos niveles diferentes.