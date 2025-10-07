Marc Klok decidido a hacer historia con la selección de Indonesia

Jacarta – Mediocampista senior del club participante de la Superliga Persib Bandung Marc Klock dijo que quería hacer historia juntos Selección Nacional de Indonesia quién competirá en Clasificación para el Mundial 2026 Cuarta ronda zona Asia.

Lea también: Cálida bienvenida en Jeddah, los jugadores de la selección nacional de Indonesia en el extranjero fueron recibidos antes de la clasificación para la Copa del Mundo 2026



Citado el domingo en el sitio web oficial del club, Klok dijo que estaba listo para usar todas sus mejores habilidades porque ahora tenía ante sus ojos la oportunidad de clasificarse para la final del Mundial de 2026.

«Tenemos que ser optimistas, trabajar duro y ojalá podamos crear esta historia la próxima semana. Intentaremos hacerlo en la medida de lo posible», afirmó Klok.

Lea también: Defensor de Persib: Irak se clasifica para el Mundial 2026, subcampeón del grupo de la selección nacional de Indonesia





Los jugadores de la selección indonesia, Marc Klok (izquierda) y Shayne Pattynama (derecha)

La selección de Indonesia jugará el partido de la cuarta ronda de clasificación para el Mundial de la Zona Asiática contra Arabia Saudita (8/10) e Irak (11/10) en Jeddah, Arabia Saudita.

Lea también: Vuelve a Jeddah Maarten Paes, el lanzador de penales que alguna vez hizo temblar a Arabia Saudita



Inscrito en el Grupo B, sólo el ganador del grupo tiene derecho a obtener un billete automático para la fase final del Mundial de 2026, luego el segundo lugar avanza a la quinta ronda, mientras que el último lugar tiene garantizada la eliminación.

Además, Klok espera recibir oraciones de apoyo de todos los sectores de la sociedad indonesia para que la selección nacional pueda avanzar sin problemas a la fase final de la Copa del Mundo de 2026.

«Por supuesto, clasificarse para el Mundial es un gran desafío y, por supuesto, es la esperanza de todos nosotros», afirmó Klok.

La selección de Indonesia, bajo la dirección del entrenador Patrick Kluivert, convocó a 29 nombres para disputar dos partidos cruciales de la cuarta ronda de clasificación para el Mundial de 2026 en la zona asiática y Marc Klok fue uno de ellos.

Además de Klok, otros tres jugadores del Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, Thom Haye y Eliano Reijnders, también recibieron llamadas para defender a la selección indonesia. (Hormiga)