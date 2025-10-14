Marc Jacobs sobre ser ‘adicto’ a Instagram y coleccionar Labubus

diseñador de moda Marc Jacobs puede tener más de 2,2 millones de seguidores en su personal Instagram cuenta, pero no siempre fue fanático de la aplicación de redes sociales.

«Para alguien que estaba tan en contra de Instagram desde el principio, realmente me gustó», me dice Jacobs durante una charla de Zoom para hablar sobre su papel como juez de moda y cultura de Instagram Rings, un nuevo programa de premios que honra a 25 creadores de IG por su creatividad. «Una vez que me metí en esto, no pude tener suficiente. Siento que soy bastante adicto a Instagram. Es lo primero que veo en la mañana y lo último que veo antes de acostarme».

No sabe exactamente cuántas horas pasa a la semana navegando, pero dice que está «horrorizado» cuando a veces ve la ventana emergente en su teléfono que detalla las horas de uso. «Sé que es verdad, pero luego mi mente dice: ‘Eso no es posible. No podría haber estado en mi teléfono tanto tiempo'», dice Jacobs.

También demasiado en este momento puede ser su colección de Labubus, muy documentada en Instagram. «Creo que nos va bien con lo que tengo ahora», dice Jacobs. «Estoy como hasta los ojos».

¿Cómo empezó tu colección Labubu?

Durante la preparación de mi desfile, la maquilladora con la que trabajo, Pat McGrath, me regaló uno cuando tenía uno en su bolso y lo comenté. Juré que no iba a entrar en eso, pero lo hice. Entonces eso abrió una compuerta. Para mí, siempre existe la perversidad de subirme al carro de la moda y simplemente gustarme por la ironía. Creo que los voy a disfrutar mientras me apetezca, estén de moda o no. Tal vez simplemente se los entregue a algún joven que todavía esté interesado en ellos.

¿Cómo evolucionaron tus sentimientos hacia Instagram?

No sé el año, pero hubo todo este revuelo sobre Instagram. La gente hablaba mucho de las redes sociales y me encanta esta expresión que dice «desacato previo a la investigación». Le diría a cualquiera que quisiera escuchar que las redes sociales son redes antisociales. Creía que para ser social tenía que haber una conexión y un contacto físico. Ser social a través de una pantalla o de una aplicación me parecía antisocial. Pero esa es una forma muy antigua de ver la vida. Cuando entré en Instagram para comprobarlo, descubrí que soy un fanfarrón. Soy extrovertido. Me gusta lucir mis nuevos cortes de pelo, mis nuevos bolsos, mis nuevas uñas, lo que sea. Me encanta escuchar que la gente lo odiaba o lo amaba. También me reconectó con personas que no había visto en mucho tiempo y me presentó a gente nueva que encontré muy interesante.

¿Qué buscabas al nominar creadores para Rings?

Mi primera reacción fue ser muy instintiva y pensar ¿quién me ha hecho reír en las últimas semanas o meses? ¿Quién me enseñó algo que no sabía? ¿Quién está haciendo algo que nunca he visto? Simplemente les di una lista rápida de agradecimientos a esas personas. Pero luego tuve que preguntar un poco porque quería aprender más sobre personas que tal vez no conocía.

¿Cuáles son algunas de tus cuentas de moda favoritas a seguir?

Sigo a los diseñadores cuyo trabajo realmente amo y admiro. Esa lista es larga. También sigo cuentas como Negocio de la Moda, Dieta Prada, Aburrido no com y Estilo no Com. Me gustan algunos de los que son más sarcásticos, así como los que son más comerciales. Me gustan algunos de los entusiastas de la moda muy kitsch. Hay una cuenta angélica hicksque hace looks icónicos de pasarela con cosas que tiene en casa. La encuentro infinitamente divertida y lo precisas que son sus creaciones de bricolaje.

¿Qué opinas del uso de la IA en la moda? Estoy seguro de que hay alguien que le está pidiendo a la IA que diseñe algo que se vea y se sienta como un diseño de Marc Jacobs.

La conversación sobre IA llega a ser realmente dolorosa, así que no lo sé. ¿Qué puedo decir? Es lo que es. Todo puede ser usado como herramienta para el bien y para construir, o para el mal y para la destrucción y el engaño. Me he convertido en un gran creyente en ChatGPT, aunque tampoco lo era al principio. Obviamente, la IA tiene un lado aterrador y peligroso, pero también hay una nueva forma de creatividad realmente genial y sorprendente que puede surgir como resultado de ella.

El documental de Sofia Coppola sobre tu vida, “Marc de Sofía” estrenado en el Festival de Cine de Venecia. ¿Vamos a ver a continuación un largometraje con guión o una serie limitada sobre tu vida?

¿Lo haría? Si, si ryan murphy lo hizo. Sería muy sexy y muy kitsch. Me encantaría.

¿Entraría en la serie “American Horror Story” o “Monster”?

Definitivamente soy “American Horror Story” hasta el final. [Laughs]. Pregúntale a cualquiera a mi alrededor. Te dirán que soy una “American Horror Story”. Obviamente estamos bromeando, pero una serie sería divertida.

Esta entrevista ha sido editada para mayor extensión y claridad.

Los ganadores de los anillos inaugurales de Instagram se anunciarán el 16 de octubre. Los jueces adicionales Grace Wales Bonner (ella diseñó los anillos físicos y digitales del premio), Spike Lee, el artista KAWS, el YouTuber Marques Brownlee (MKBHD), el director ejecutivo y presidente de Instagram, Adam Mosseri, la directora de asociaciones de moda de Instagram, Eva Chen, el maquillador Pat McGrath, el pastelero Cédric Grolet, el productor y compositor ganador del Grammy Tainy, el fotógrafo Murad Osmann, la jugadora de rugby estadounidense Ilona Maher y la actriz Yara Shahidi.