Marbella Nightlife Docu-Series respaldada por Canal Sur

La compañía con sede en Madrid Chester Media está uniendo fuerzas con Yolaperdono de Málaga para producir la serie documental «Los Chorys» («The Chorys»), un proyecto respaldado por la emisora ​​andaluza Canal Televisión.

«The Chorys» cuenta la historia de un grupo de amigos españoles formado en la década de 1970, una especie de la icónica manada de ratas, que dominó durante tres décadas la vida nocturna de MarbellaEl sur de Andalucía, uno de los centros de ocio más ostentosos para el set de jet mundial.

En la preproducción, programada para la entrega antes del final del próximo año, la estructura «The Chorys» sugiere un modelo de negocio ampliamente utilizado con éxito para producciones de cine y televisión en España: una coproducción panregional con el respaldo de una emisora ​​pública regional.

José Alberto Sánchez de Chester Media y Manuel Jiménez Núñez de Yolaperdono son los productores de la serie. Jiménez Núñez también directa.

El proyecto DOCU-Series se presentará el martes 16 de septiembre, como parte de la barra lateral de avances en la tercera edición del Festival de la Serie Internacional South de España, que se realizará del 12 al 17 de septiembre en Cádiz de Andalucía.

A la edad de 28 años, Yeyo Llaagostera heredó de su padre, propietario de un laboratorio médico, mil millones de pesetas, equivalente a alrededor de € 60 millones ($ 70.0 millones) hoy. Llagostera reunió a sus tres mejores amigos, Luis Ortiz, hijo de un censor de RTVE, el especialista Antonio Arribas y Jorge Morán, hijo del actor Manolo Morán, y decidieron vivir la vida al máximo.

«Era una fiesta continua. Viajaron por todo el mundo 14 veces, rompieron el banco en Las Vegas y Monte Carlo, arruinaron varios negocios, aviones alquilados al Carnaval de Río e hicieron aristócratas, artistas, empresarios y astronautas risas mientras quemaban el aceite de medianoche en Nueva York, Tyo, Caracas, Honolulu y Gstaad», dice una sinopsis.

«Transformaron la escena de la vida nocturna de Marbella y se convirtieron en los verdaderos influyentes de su tiempo», continúa la sinopsis.

«‘Los Chorys’ es la historia de una amistad que lo soportó todo, un poema épico sobre la fama, la caída y la búsqueda de la redención», dice el productor y director Jiménez Núñez.

«Si fuera una historia ficticia, la descartaríamos como imposible, como inverosímil. Lleno de giros, glamour, viajes, fiestas y excesos. Una historia única que merecía ser contada», agregó.

Entre otros protagonistas, la serie presenta a Llagostera y la viuda de Ortiz, Gunilla von Bismarck. El documento incluirá la última entrevista de Ortiz antes de morir en 2024.

El documental también inscribirá un gran archivo personal inédito, tanto cinematográfico como gráfico, proporcionado por sus protagonistas.

El CEO y socio fundador de Chester Media, José Alberto Sánchez, ha gestionado el desarrollo de producción de más de 20 largometrajes, incluido el «El Abuelo», y «Your The One», nominados por el Oscar de José Luis Garci, que obtuvo un premio Goya a la mejor producción. La compañía cuenta con una amplia experiencia produciendo funciones de ficción y documentales, así como comerciales.

Fundada en 2013, Yolaperdono se especializa en la producción de proyectos documentales transmedia con impacto social. Los aspectos más destacados incluyen «Las Sinsombero», una coproducción con RTVE compuesta por tres documentales y una pieza interactiva, y «Solteronas», respaldada por Canal Sur y Castilla-La Mancha Public Bootcaster CMMTV. Fue adquirido por Prime Video.