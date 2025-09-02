Maratha Morcha: la policía de Beed ordenó revisar 400 casos en la cuota de Maratha







En medio del alboroto en curso a través de Maharashtra sobre el Maratha MorchaLa administración en el distrito de Beed de Maharashtra ha escrito a la policía local. Las autoridades de distrito han escrito a la policía local para revisar alrededor de 400 casos registrados en relación con las protestas de cuotas de Maratha y presentar un informe en ocho días, dijo el martes un funcionario.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el coleccionista de distrito adicional ha escrito al Superintendente de Policía y al oficial de policía subdivisional (SDPO) del distrito.

El funcionario, en su carta, declaró que «alrededor de 400 casos registrados en relación con la agitación de la cuota (desde agosto -septiembre de 2023) estaban pendientes de revisión antes de ser retiradas», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Además, el subcomité del gabinete sobre temas relacionados con la demanda de reserva de la comunidad de Maratha ha decidido presentar un informe sobre estos delitos al departamento de origen estatal dentro de los 20 días, se dijo.

La carta emitida por las autoridades de distrito declaró que «los casos deben revisarse de acuerdo con las pautas del gobierno estatal, y un informe debe presentarse dentro de los ocho días sin demoras», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Anteriormente, el Tribunal Superior de Bombay le pidió al activista de la cuota de Maratha, Manoj Jarange y sus seguidores, que desocuparan Azad Maidan en el sur de Mumbai a las 3 pm.

Azad Maidan es el sitio de protesta que ha sido ocupado desde el viernes por decenas de miles de manifestantes que exigen reserva de Maratha. El martes Bombay HC advirtió el martes si Jarange y sus partidarios no abandonan el lugar.

Un banco del juez interino Chandrashekhar y el juez Aarti Sathe estaba escuchando el asunto. El Tribunal Superior de Bombay expresó una fuerte insatisfacción sobre la multitud que excede el límite permitido de 5,000 personas. Además, el Tribunal Superior de Bombay señaló que aproximadamente 60,000 a 100,000 habían ingresado a la ciudad para la protesta. El Presidente del Tribunal Supremo Chandrashekhar y el juez Aarti Sathe advirtieron que si el área no está despejada en la fecha límite, se tomarían medidas estrictas.

En respuesta, Manos jarangeEl abogado, Satish Maneshinde, se disculpó con la corte, afirmando que «lamentamos que debido a algunos manifestantes haya habido problemas para los lugareños y funcionarios». El abogado declaró además que «habíamos instado a los seguidores a través de los canales de medios a desocupar y estacionar vehículos en zonas designadas», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

(Con entradas PTI)





