Maquinaria y bienes de capital hacen que las importaciones de RI aumenten un 7,17 por ciento a 20.340 millones de dólares en septiembre de 2025

Jacarta – La Agencia Central de Estadísticas (BPS), a través del Adjunto de Estadísticas de Distribución y Servicios, informó Pudji Ismartini, valor importar en periodo Septiembre 2025 registrado en 20,34 dólares estadounidenses mil millones o un aumento interanual del 7,17 por ciento.

Detalló que el valor de las importaciones de petróleo y gas fue de 2.640 millones de dólares o un aumento del 4,29 por ciento anual, y el valor de las importaciones no relacionadas con el petróleo y el gas alcanzó los 17.700 millones de dólares o un aumento del 7,62 por ciento (interanual).

Así, Pudji dijo que las importaciones totales de Indonesia para el período enero-septiembre de 2025 alcanzaron los 176.320 millones de dólares, o un aumento del 2,62 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

«Con las importaciones de petróleo y gas ascendiendo a 23.750 millones de dólares o un descenso del 11,21 por ciento, y las importaciones no relacionadas con el petróleo y el gas alcanzando los 152.580 millones de dólares o un aumento del 5,17 por ciento», dijo Pudji en una teleconferencia de prensa el lunes 3 de noviembre de 2025.

Explicó que, visto desde la perspectiva del uso, el aumento de las importaciones durante ese período se produjo principalmente en bienes de equipoque alcanzó los 35.900 millones de dólares o un aumento del 19,13 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

«Y contribuyó con el 3,36 por ciento», dijo Pudji.

También detalló que el aumento significativo de las importaciones de bienes de capital se dio en commodities máquina o equipos eléctricos y sus partes, equipos mecánicos, máquinas, seguidos de los vehículos y sus partes.

Sin embargo, Pudji informó que hubo una disminución en las importaciones de materias primas de apoyo del 0,74 por ciento a 124.400 millones de dólares.

«Y los bienes de consumo también cayeron un 2,06 por ciento, hasta 16.020 millones de dólares», dijo.