Maple Leafs vinculado al comercio de hematomas hematomas en un movimiento intrigante

El Toronto Maple Leafs Tenga un excedente de defensa y podría buscar intercambiar uno.

Toronto tiene nueve defensores de calibre NHL, y los Maple Leafs probablemente solo transportan a siete, por lo que los Maple Leafs podrían buscar intercambiar uno o dos. Si Toronto cambia a un defensa, los Maple Leafs probablemente buscarían adquirir un avance.

Sin embargo, antes de la temporada, el analista de Maple Leafs, Thomas Williams de Editorinleaf, insta a Toronto a intercambiar al defensor contundente Simon Benoit.

«Según los informes, los Toronto Maple Leafs buscan mejorar su lista lo antes posible y eso puede significar pasar de un defensor en particular: el blueliner de lana pesada, Simon Benoit …», Williams escribió.

«Salir a Benoit y agregar a este defensor hipotético que mueve el disco en el mismo o un comercio separado cambiaría repentinamente la dinámica de esta línea azul para mejor. Se siente como exagerado tener a alguien como el defensa de 26 años en la alineación cuando Tanev, McCabe y Carlo también existen aquí», agregó Williams.

Parte de la razón por la cual Benoit podría ser el que se comercializa se debe al hecho de que no tiene ninguna protección comercial. Entonces, podría ser tratado sin tener que aprobarlo.

Benoit está entrando en el segundo año de su contrato de tres años y $ 4.05 millones. El defensor francés-canadiense es un defensor de cierre contundente que tendría muchos equipos interesados ​​en adquirirlo.

Benoit tuvo una temporada de altibajos para los Maple Leafs

Benoit tuvo una temporada muy al alza el año pasado, pero el entrenador de los Maple Leafs, Craig Berube, seguía seguro de él.

Berube continuó jugando a Benoit y le permitió encontrar su juego. Terminó llegando a Clutch, anotando un ganador del OT en el Juego 3 de la serie de playoffs de primera ronda contra el Senadores de Ottawa.

Sin embargo, mirando hacia atrás en la temporada, Benoit admite que a veces luchó. Pero, está agradecido de que Berube nunca perdió la fe en él. Parte de la razón por la cual Benoit sintió que luchaba se debió a que él tenía un recién nacido.

«Para mí, fue un proceso largo esta temporada», Benoit dicho. «Luché un poco al comienzo de la temporada; mi juego aún no estaba allí. Y la gerencia era lo suficientemente buena como para dejarme dormir y trabajar en mi camino a través de él. Después de Navidad, logré todas las cosas que sucedían en casa. Es lo mejor que podría haber sucedido para mí. Mi bebé es fantástico, y tengo una novia maravillosa en casa. Así que es divertido».

Benoit terminó el año registrando 1 gol y 9 asistencias en 78 juegos. Agregó 1 gol y 1 asistencia en 13 juegos de playoffs.

Toronto buscando mover a un defensa

Desde que asumió el cargo de gerente general, Brad Treliving ha hecho un buen trabajo construyendo la línea azul de los Maple Leafs.

Treliving quería hacer de Toronto un equipo más duro para jugar, y ha hecho exactamente eso. Pero, el experto de Maple Leafs James Mirtle espera que el equipo cambie a un defensa para un Puck-Mover.

«La otra cosa es que los Leafs tienen seis NHL D bastante sólidos y establecidos en este momento en Chris Tanev, Jake McCabe, Morgan Rielly, Carlo, Oliver Ekman-Larsson y Simon Benoit», Mirtle «, Mirtle,», Mirtle escribió. «Les gustaría volver a sacar otro migrador de disco allí. Lo que significaría mover uno de los tipos más defensivos».

«Parte de la razón por la que se encerraron contra los Panthers en los playoffs fue su incapacidad para manejar la abogado de Florida. Eso se remonta a las luchas de los Leafs, moviendo el disco y manteniendo la presión en la zona ofensiva. Treliving y Berube tienen que resolver eso de alguna manera, o solo estarán esperando llegar a la próxima primavera», agregó Mirtle.

Los Maple Leafs tienen poco menos de un mes para hacer ese movimiento antes de que comience la temporada.