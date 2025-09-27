Maple Leafs Top-6 Forward Extension en el limbo

Toronto Maple Hojas‘La extensión del contrato del portero Anthony Stolarz ha atraído la mayor atención del león este otoño. Pero hay otro jugador clave que está en el último año de su acuerdo actual: el top-seis delanteros Bobby McMann.

McMann, dependiendo de la percepción, podría ser un delantero superior o inferior. Por ahora, McMann está en funcionamiento para un papel entre los seis primeros. Enfrentamiento diario Proyecta a McMann como el extremo de la segunda línea, se unió a John Tavares y William Nylander.

Basado en su papel, uno pensaría que los Maple Leafs estarían ansiosos por bloquear a McMann. Pero según el David Pan del cuarto períodoLos lados no han iniciado conversaciones de extensión.

Ese es un giro interesante de los eventos, aunque no es sorprendente. Casi cada UFA inminente está en un patrón de retención en este momento. Mientras tanto, los equipos no se apresuran a extender los posibles agentes libres.

Gran parte de esa actitud tiene que ver con la incertidumbre que rodea las extensiones de Kirill Kaprizov y Connor McDavid. Pero también, jugadores como McMann quieren Bank para tener otra temporada fuerte antes de cobrar.

McMann viene de un Temporada de 20 goles. Si puede replicar los totales de la temporada pasada, McMann podría estar en línea para un aumento saludable. Podría conseguir un contrato de varios años en un AAV entre los seis primeros. Si ese es el caso, McMann podría salir de Toronto.

Por otra parte, los Maple Leafs estarían interesados ​​en mantener al jugador de 29 años en el redil. Su arena y tenacidad han sido la fuerza impulsora detrás de su creciente papel en el equipo.

Maple Leafs no puede permitirse dejar que McMann camine

Los Toronto Maple Leafs se han esforzado por encontrar diamantes en bruto. McMann ha sido uno de ellos. Se las arregló para impresionar al club lo suficiente como para darle una oportunidad en las seis inferiores y subió.

Salvo lesiones, la versatilidad y el compromiso de McMann podrían empujarlo hacia un papel aún mayor con el club. Como tal, los Maple Leafs no pueden permitirse perder a McMann. Reemplazarlo sería una propuesta desafiante, ya que hay pocos extremos que podrían cumplir con el proyecto de ley.

Si los Maple Leafs persiguen a cualquier persona en la agencia libre, el costo podría ser astronómico. El límite ascendente no está haciendo mucho para ayudar a los equipos a mantener los contratos asequibles. Por lo tanto, trabajar para extender McMann debería estar en la cima de la lista de prioridades del GM Brad Treliving.

Tal como está, no es probable que haya un cronograma sobre cuándo podría ocurrir un acuerdo. Pero los fanáticos podrían ver que suceda más temprano que tarde.

El próximo valor contractual de McMann es difícil de predecir

Predecir el valor del próximo contrato de Bobby McMann podría ser un desafío. Los Maple Leafs querrán mantener su AAV lo más manejable posible. Sin embargo, el campamento de McMann podría ver otros seis delanteros entre los seis primeros en la liga y exigir un día de pago similar.

Si bien McMann no será barato, puede darle un descanso a los Maple Leafs. Ha tallado un papel para sí mismo en Toronto. Eso podría ser algo que otros equipos puedan no ofrecer.

Por otra parte, un equipo desesperado por la profundidad hacia adelante podría pagar. Un acuerdo de varios años en un AAV mucho más alto podría estar sobre la mesa en otro lugar.

Cuando McMann y los Maple Leafs terminen dependerán en gran medida de cómo va esta temporada. Una temporada fuerte en ambos extremos podría obligar a McMann y a los Leafs a marcar un nuevo contrato antes del próximo 1 de julio.