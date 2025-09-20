Maple Leafs se arrepentirá de esperar un milagro de McDavid

¿Puede el Toronto Maple Leafs hacer mejor que Connor McDavid en agencia libre, ¿menos de un año a partir de ahora? No, no pueden. Pero, cuando tienen los gustos de Auston Matthews, Easton CowanWilliam Nylander, Anthony Stolarzy Morgan Rielly¿Deberían poner todos sus huevos de agencia libre en la canasta McDavid?

También no. Al esperar la (leve) oportunidad de firmar a McDavid, los Maple Leafs se dispararán en el pie este año.

Maple Leafs tiene que extender piezas clave

McDavid es un talento generacional, a menudo hablado en el mismo aliento que Sidney Crosby y Wayne Gretzky. El centro de 6 pies 1, 194 lb y 28 años es uno de los jugadores más productivos de todos los tiempos. El se jacta 1082 puntos de carrera en 712 juegos En la temporada regular, ir junto con 150 puntos en 96 juegos de playoffs.

Sin embargo, no pueden dejar que sus sueños de firmar la ciudad natal McDavid afecten negativamente su capacidad de ofrecer extensiones. Stolarz está en el último año de su contrato, al igual que el recién adquirido Madias Maccella.

Según un informe del cuarto período, Las hojas de arce quieren extender a Stolarz. Su Contrato de $ 2.5 millones expira el próximo verano. Además, hay un portero recientemente extendido que servirá como la barra para comparar con Stolarz.

Anthony Stolarz

El 13 de septiembre, el Chicago Blackhawks Caballero Spencer extendido. Las dos partes acordaron un tres años Contrato de $ 5.83 millones por año. Según una información privilegiada de la NHL, la extensión de Knight será un punto de referencia en el que Stolarz y su representación apuntarán.

«Hubo informes la semana pasada sobre Toronto hablando con Stolarz, que también será interesante». Elliotte Friedman dijo a su coanfitrión en su episodio del 15 de septiembre. «Porque, al menos, Stolarz se ha establecido como un 1/1a. En el extremo más bajo, se ha establecido como un 1A. Entonces, ¿qué vale eso?»

«Tengo que pensar que si Toronto está mirando tres años, Stolarz probablemente está diciendo ‘No estoy lejos de eso'».

Teniendo en cuenta que las últimas dos temporadas de Stolarz han sido mucho mejores que las de Knight, es razonable pensar que el próximo acuerdo de Stolarz comienza con un seis (en el extremo inferior). Si Stolarz no se lesionara durante la temporada regular, habría estado en la conversación para ser finalista del Trofeo Vezina.

Knight terminó el Temporada 2024-25 con 17 victoriasUn 2,72 goles contra el promedio (GAA), un porcentaje de ahorro de .902 (SV%) y dos blanqueadas en 38 juegos. En 34 juegosStolarz tuvo 21 victorias, un GAA 2.14, un%SV de .926 y cuatro blanqueadas.

Madias Maccella

Con Max Domi En el estante (por ahora), MacCelli está recibiendo una audición en la línea superior durante el campamento de entrenamiento. El jugador de 24 años tuvo un año inactivo en 2024-25, solo grabando 18 puntos en 55 juegos.

Sin embargo, si vuelve a disparar hasta los años 50 y 60 en puntos, será debido a un aumento en el verano. Una vez su contrato de $ 3.425 millones expira, se convertirá en un RFA. Si alcanza al menos 50 puntos este año, buscará un nuevo acuerdo que estará en el rango de $ 4-6 millones.

Como mínimo, los Maple Leafs están buscando comer alrededor de $ 10 millones de su Casi $ 25 millones en el espacio disponible.

Teóricamente podrían hacer un nuevo contrato para ambos. Sin embargo, si McDavid ingresa a la temporada sin entlar una extensión, podrían dejar a uno de Stolarz o Maccelli sin un nuevo contrato hasta después de la apertura de la agencia libre.

Maple Leafs quiere ganar este año

Tener flexibilidad en la fecha límite de intercambio es una ventaja masiva. Que proporciona otra arruga a Este sueño de McDavid.

Para ganar este año, la organización necesita tener la máxima flexibilidad para agregar piezas en la fecha límite de intercambio que aumentan sus posibilidades de terminar la temporada que iba a la Copa Stanley. Los Maple Leafs quieren poder agregar alquileres y piezas a largo plazo si el jugador es el ajuste correcto.

No deberían esposarlos a los alquileres solo porque están esperando al mejor jugador de la liga. Tomar ese enfoque les daría más gimnasia para el top para realizar cuando no sea necesario.

El mejor camino a seguir a este respecto es adquirir a quién puedan presionar por una Copa Stanley. Una vez que termina la temporada, pueden hacer un balance de quién para mantener y con quién lidiar para dar paso a McDavid.

De una forma u otra, los sueños de los Maple Leafs de agregar McDavid deben colocarse en la parte posterior del quemador. Ganar esta temporada y asegurar a los jugadores que los ayudarán a largo plazo deben ser el foco.