Maple Leafs recibe noticias alentadoras sobre el D-Man lesionado

El arce de Toronto hojas El sábado recibimos noticias muy alentadoras sobre un defensa lesionado. Hojas azules Chris Tanev Golpeó el hielo por primera vez en una semana. Tanev sufrió una terrible lesión el pasado sábado por la noche en Filadelfia, como consecuencia de una colisión con Folletos El delantero Matvei Michkov.

El reportero de Maple Leafs, Mark Masters, compartió un clip de Tanev en el hielo, aunque el veterano defensa no está ni cerca de estar listo para regresar a la acción del juego.

Aquí hay un vistazo a Tanev en el hielo:

Es genial ver al defensa de los Leafs, Chris Tanev, de nuevo en el hielo. Apenas una semana desde que lo sacaron en camilla en Filadelfia @TSN_Deportes

El personal médico sacó al hombre de 35 años del hielo en una camilla. La atención médica llegó como una gran precaución, y Tanev levantó el pulgar cuando abandonó el hielo. Luego lo llevaron a un hospital del área de Filadelfia para observación.

Los informes iniciales indicaron que Tanev no sufrió heridas graves. El blueliner de los Maple Leafs obtuvo su alta y regresó a Toronto para evaluaciones adicionales. Toronto colocó a Tanev en la reserva de lesionados el 2 de noviembre por una lesión no revelada.

Según las circunstancias, parece que Tanev ha vuelto al protocolo de conmoción cerebral. A principios de esta temporada, Tanev pasó un tiempo en el protocolo de conmoción cerebral después de salir del concurso de los Maple Leafs del 21 de octubre contra los New Jersey Devils.

Tanev regresó brevemente, sólo para volver a caer. El veterano D-man tiene un historial de problemas de conmoción cerebral. Si bien se ha mantenido relativamente sano durante las últimas temporadas, Tanev ha tenido problemas de lesiones esta temporada.

Maple Leafs Miss Tanev en la Línea Azul

En su ausencia, los Maple Leafs han recurrido a los blueliners profundos Philippe Myers y Dakota Mermis. Sin embargo, a los blueliners profundos no les ha ido demasiado bien. Han estado en el lado equivocado de algunas jugadas dudosas.

Además, los Maple Leafs han perdido el dúo cerrado que Tanev formó con Jake McCabe. El club ha echado de menos el físico de Tanev durante su actual racha ganadora de tres partidos.

Afortunadamente para Toronto, el juego general del equipo ha compensado algunas lagunas defensivas. El portero Anthony Stolarz ha jugado su mejor hockey en las últimas semanas. Ha sido una gran diferencia al ayudar a los Leafs a recuperarse de un comienzo mediocre en octubre.

Los Maple Leafs ahora están dentro distancia sorprendente del primer lugar en la División Atlánticodetrás de los Montreal Canadiens por tres puntos. Una vez que Tanev regrese, podría darle a Toronto el impulso que necesita para volver a la cima de la división.

Toronto debería buscar ayuda defensiva en profundidad

La lesión de Tanev ha expuesto la relativa falta de profundidad defensiva que tienen los Maple Leafs. Si bien Myers y Mermis han sido líderes útiles, no han sido los más confiables. Por lo tanto, el club debería buscar ayuda defensiva adicional.

Si bien el mercado no es el más propicio para los intercambios en este momento, los Leafs podrían encontrar algo de valor más adelante en la temporada. Lo más importante es que los Maple Leafs deberían buscar equipos potencialmente listos para despejar la temporada.

En este punto, equipos como San Jose Sharks y Calgary Flames emergen como equipos que buscan rescindir contratos. Quizás los Leafs podrían mirar a los Edmonton Oilers. Según se informa, los Oilers tienen un exceso de defensores que buscarán mudarse.

Esa situación podría presentar una oportunidad para agregar cierta profundidad defensiva decente.