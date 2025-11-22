Maple Leafs podría volver al objetivo del ex agente libre

El arce de Toronto hojas causó un gran revuelo en la temporada baja de 2018, alejando a John Tavares del Isleños de Nueva York. Pero antes de Tavares, los Leafs estaban persiguiendo a otro gran pez agente libre: Steven Stamkos.

Durante la temporada baja de 2016, el ex capitán de los Tampa Bay Lightning estaba listo para llegar al mercado de agentes libres. Y los Toronto Maple Leafs parecieron un “regreso a casa” para el nativo de Markham, Ontario.

Los Maple Leafs buscaban incorporar a Stamkos después de una sólida temporada de 36 goles. Sin embargo, los Lightning no estaban de acuerdo. Firmaron a Stamkos para un Contrato de ocho años y 68 millones de dólares.. Y eso fue todo. Stamkos finalmente llevó a los Lightning a copas Stanley consecutivas unas temporadas más tarde.

Una vez que se cerró el trato con Stamkos en Tampa, los Lightning se contentaron con dejar ir a su capitán. Stamkos luego firmó con los Nashville Predators hace dos temporadas bajas. Sin embargo, el acuerdo no ha envejecido nada bien.

Ahora, Stamkos está en La junta comercial de Chris Johnston esta temporada. Si bien los Predators no están comprando abiertamente al jugador de 35 años, se rumorea que los Preds estarían dispuestos a trasladarlo por la oferta adecuada.

Entonces, la situación podría significar que los Maple Leafs podrían regresar a su objetivo principal de agente libre. Aunque esta vez Stamkos no vendría a Toronto con un contrato de agente libre. Tendría que ser a través de un intercambio.

Pero, de nuevo, ¿no parecerían los Maple Leafs y los Predators potencialmente buenos socios comerciales? Los Preds parecen estar en desventaja, mientras que los Leafs buscan aferrarse desesperadamente a sus esperanzas de playoffs. Las circunstancias podrían propiciar un intercambio importante.

Muchos obstáculos en el camino de Stamkos hacia Maple Leafs

El camino que llevaría a Steven Stamkos a los Toronto Maple Leafs está plagado de obstáculos. La más importante es su cláusula de no movimiento. Esa situación significa que los Predators no pueden hacer nada sin el consentimiento de la estrella.

Como tal, surge la pregunta: ¿Stamkos renunciaría a su cláusula de no intercambio para unirse a los Maple Leafs?

Es una pregunta intrigante, que tal vez no tenga una respuesta clara. Los Leafs no son un equipo claro de playoffs en este momento. Es por eso que Stamkos puede resistirse a la idea de unirse a una posible reconstrucción tras otra.

Luego, está el golpe al límite de Stamkos. Los Preds lo contrataron por un AAV de 8 millones de dólares. Eso es algo que muy pocos equipos podrían afrontar. Por lo tanto, las dos partes tendrían que llegar a un acuerdo que implique retención salarial para engrasar las ruedas.

Stamkos podría encajar bien en Toronto

Es interesante reflexionar sobre dónde podría encajar Stamkos en la alineación de los Maple Leafs en este momento. Stamkos ahora es extremo y necesita jugar con un pívot sólido y creador de juego. Esa situación podría significar emparejar a Stamkos con Tavares. Los dos veterinarios podrían formar un dúo muy productivo.

Otra posibilidad podría ser darle una oportunidad a Stamkos con Auston Matthews. Si bien el delantero veterano puede necesitar mantener el ritmo, Matthews y Stamkos podrían encajar perfectamente. Lo más importante es que Matthews tendría a alguien confiable con quien jugar.

En última instancia, incorporar a Steven Stamkos puede no ser un trato fácil para los Maple Leafs. No obstante, el club debería hacer su debida diligencia. No se sabe qué podría pasar esta temporada.