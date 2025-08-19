Maple Leafs podría llevar volante en la ex selección de segunda ronda

El Toronto Maple HojasComo todos los contendientes, están buscando piezas de profundidad asequibles. Como tal, buscar el mercado de jugadores que podrían contribuir sin romper el banco es imprescindible.

Para los Maple Leafs, uno de esos jugadores podría ser la ex selección de segunda ronda Oliver Kylington. Kylington era el 60th Elección general en el draft de la NHL 2015 por los Calgary Flames. El revestimiento azul sueco tuvo su carrera en un comienzo prometedor, pero luego se encontró con problemas personales.

Se recuperó y parecía estar volviendo a encarrilar su carrera. Recibió un tiro por el Avalancha de Colorado La temporada pasada, pero no pudo ganar ninguna tracción allí. La avalancha lo trasladó a los isleños de Nueva York en el comercio de Brock Nelson. Los isleños lo voltearon a los patos de Anaheim, donde terminó su temporada.

Avancemos rápidamente a esta temporada, Kylington es un UFA y busca otra oportunidad. Es un defensor constante que no pondrá números mental. Pero es en su mayoría confiable y podría ser una opción decente de tercera pareja para un equipo contendiente.

Con la necesidad de profundidad de los Maple Leafs, firmar a Kylington para un acuerdo bidireccional podría proporcionar al equipo una opción de profundidad tanto para Marlies como para el club principal. Los Leafs no pierden nada al darle a Kylington otra patada en la NHL en esta próxima temporada.

Expectativas realistas que Maple Leafs podría tener para Kylington

Siendo realistas, Oliver Kylington sería un defensa de nivel AHL en este momento de su carrera. No sería razonable creer que podría saltar al arce Hojas‘Top seis.

Pero no se descarta la necesidad de un forro azul de profundidad experimentado como Kylington. Podría colgar con el equipo como un octavo defensa. Dado que la suposición es que Henry Thrun tiene la pista interior en el séptimo lugar, Kylington podría competir por el octavo lugar.

Es por eso que tener un contrato bidireccional tendría más sentido. Los Maple Leafs podrían enviar a Kylington arriba y abajo a medida que las necesidades dictan. Dado que las transacciones en papel aún serán posibles esta próxima temporada, Kylington podría quedarse con el Big Club, incluso si es oficialmente parte de los Marlies.

Marlies también podría beneficiarse de Kylington

En cuanto a los propios Marlies, Kylington podría desempeñar un papel sólido para ellos esta temporada. Kylington podría deslizarse hacia los seis primeros de Marlies, dando al club otro delineador azul con experiencia en NHL.

Una buena temporada en el nivel AHL podría abrir puertas para Kylington. Ya sea con los Maple Leafs o quizás con otro club de la NHL, Kylington haría bien en aprovechar la oportunidad de jugar regularmente si tiene la oportunidad.

Desafortunadamente para el joven de 28 años, las oportunidades de la NHL serán escasas. Entonces, aprovechar un tiro para ser un habitual en el nivel AHL es algo que podría beneficiarlo en el futuro. Kylington todavía es lo suficientemente joven hasta donde podría exprimir algunas temporadas más antes de ver que su carrera llegue a su fin.

Los Maple Leafs podrían ser un boleto sólido para la NHL para el defensa sueca que alguna vez talentó.