Maple Leafs pierde el juego de números después de los pasos en falso de temporada baja

Es simple matemáticas.

El atlético Últimas proyecciones Para la lista de Toronto, pinta una imagen aleccionadora: solo se proyecta que Matthew Knies y William Nylander alcancen nuevos máximos de carrera en goles esta temporada. Todos los demás no alcanzan sus mejores mejores, muchos de ellos bastante.

Por un Toronto Maple Leafs El equipo que intenta convencer a los fanáticos de que pueden subir más alto en 2025–26, eso es un problema. Si la ofensiva está en la tendencia hacia atrás en el papel, ¿cómo se supone que los Leafs avanzarán en la realidad?

Esa desconexión ayuda a explicar por qué Bleacher Report abofeteó a Toronto con una calificación D Para su temporada baja, una marca que se siente menos como un nitpicking y más como una bengala de advertencia.

Maple Leafs dada la calificación D debido a la falta de movimientos que mejoraron las chacnes del equipo

Toronto un movimiento sísmico Este verano fue envío Mitch Marner a los Caballeros de Oro de Las Vegas. No era solo un éxito de taquilla; Fue el tipo de trato que reestructura la identidad de toda la franquicia. Marner quería la oportunidad de restablecer su carrera en el oeste, y Vegas le ofreció esa etapa. Para los Leafs, el regreso puede ayudar a la larga, pero no hay un mundo en el que restar a un creador de juegos de 90 puntos hace que el camino inmediato sea más fácil.

La partida de Marner ejerce una enorme presión sobre Nylander, Knies y, por supuesto, Auston Matthews para llevar la carga de puntuación. El problema es que esas proyecciones sugieren que nadie más está listo para avanzar. Eso deja a Toronto mirando hacia abajo la posibilidad de tener menos potencia de fuego ofensiva que hace un año, sin haberlo reemplazado adecuadamente.

Más allá del acuerdo de Marner, se suponía que este verano se trataba de limpiar la sala y recalibrar la alineación. David Kämpf, Calle Järnkrok y Nick Robertson fueron todos los nombres colgados en la charla comercialPero ninguno de ellos se movió. Cuanto más tiempo permanezcan, más se siente como un equipo encajonado por su propio valor de mercado.

Si hubieran encontrado un tomador, Toronto podría haber creado espacio para traer una pieza más pesada lista para playoffs. En cambio, el mismo rompecabezas de la línea media permanece sin resolver, y las mismas preguntas persisten si este grupo tiene la variedad necesaria para sobrevivir a Florida, Carolina o Tampa Bay en una guerra de siete juegos.

¿La otra crítica de la temporada baja de Toronto? Falta de borde físico. Con Ryan Reaves desaparecido, los Leafs ya no tienen un ejecutor tradicional. Si bien Brad Trelive puede apostar por un enfoque de «dureza por comité», algunos informes sugieren una sensación creciente de que los Leafs no están construidos para resistir la rutina.

Incluso el entrenador en jefe Craig Berube ha insinuado la necesidad de más mordiscoAdvertencia temprano en el campamento que «este grupo tiene que ser más difícil de jugar». Para un hombre contratado para entregar responsabilidad, no es solo un tema de conversación, es una orden de marcha.

Toronto no logró recuperarse adecuadamente de la pérdida de Mitch Marner

Cuando Bleacher Report entregó calificaciones de temporada baja, el D de Toronto no se trataba de una mala transacción; Se trataba de la suma de sus partes.

Chatter de intercambio se esfumó. La alineación se volvió más ligera con la salida de Marner. Las proyecciones de puntuación muestran regresión. Y el club no agregó el tipo de tamaño o maldad que históricamente más importó en abril y mayo.

Esto no quiere decir que los Leafs estén condenados. Matthews sigue siendo uno de los principales anotadores del juego, Nylander está saliendo de su mejor año y Knies es visto como una estrella en ciernes. Pero el elenco de apoyo parece inquietantemente familiar, y el margen de error se siente más delgado que nunca.

La base de fanáticos de Toronto ha escuchado todas las promesas antes. Se acerca el cambio. Se han aprendido lecciones. Este tiempo será diferente. Y sin embargo, aquí están, entrando en 2025–26 con una alineación más delgada en papelUna lista todavía ligera en cuerpos pesados ​​y una calificación que grita mediocridad de uno de los medios de comunicación más grandes del deporte.

Son matemáticas simples, y en este momento los números de los Leafs no se suman. A menos que alguien inesperado aumente, o la gerencia encuentre una manera de voltear esas piezas móviles para obtener ayuda significativa, Toronto corre el riesgo de demostrar que esta temporada baja no solo era decepcionante, puede haber sido costoso.