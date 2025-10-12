Maple Leafs pierde al delantero clave, juego contra Division Rival

El arce de Toronto hojas dejó caer un vergonzosa derrota 6-3 a manos de los Detroit Red Wings el sábado por la noche. Los Leafs lideraban el partido 2-0 después de 20 minutos. Pero un desastroso segundo tiempo cambió el marcador.

Los Maple Leafs perdían 3-2 al inicio del tercer período, pero lograron brevemente empatar el juego con un gol de Max Domi. Minutos después, el alas rojas Marcó con ventaja humana y no miró atrás.

El equipo que jugó un partido sólido contra Montreal el jueves por la noche no apareció en los últimos 40 minutos del enfrentamiento del sábado por la noche en Detroit.

Pero para colmo de males, los Maple Leafs perdieron Steven Lorentz temprano en el juego. Lorentz abandonó el partido al final del primer tiempo tras este golpe del delantero de los Red Wings, Ben Chiarot.

He aquí un vistazo al éxito:

El golpe aparentemente afectó al hombro de Lorentz. Rápidamente se salió del hielo y no volvió al juego. Lorentz estuvo en el hielo durante tres turnos del juego, con un total de 1:17.

Lorentz había jugado bien como parte de una sólida cuarta línea de Maple Leafs. Nic Roy y Calle Jarnkrok marcaron los dos goles de los Leafs en el primer tiempo. La línea había sido consistente durante los primeros cuatro periodos de la temporada.

Sin embargo, la partida de Lorentz provocó un cambio de línea por parte de Craig Berube, lo que finalmente afectó la forma en que los Maple Leafs atacaron en el segundo y tercer período.

La mezcla de líneas de Maple Leafs no funcionó contra Red Wings

La partida de Lorentz obligó a los Maple Leafs a ser creativos con sus líneas. En un caso, Berube colocó William Nylander en la línea con Roy y Jarnkrok. Al final de la noche, Nylander estaba en la unidad superior con Auston Matthews y Matthew Knies.

El ineficaz cambio de líneas se hizo evidente en el segundo tiempo. El impulso que los Maple Leafs habían ganado en el primer período estuvo prácticamente ausente en el cuadro medio. Esa situación permitió a los Red Wings derrotar a los Leafs y finalmente tomar la delantera.

Si bien el tercer período vio un ataque más consistente de Toronto, los Red Wings lograron controlar gran parte del ritmo durante todo el período. Los minutos finales, en los que Toronto sacó al portero, parecieron desorganizados. Los Leafs cedieron dos goles de portería vacía y quedaron atrás por tres goles.

Lorentz sigue bajo evaluación después del partido

Después del partido, Craig Berube declaró que Lorentz todavía estaba bajo evaluación. Lorentz se someterá a más pruebas el domingo para determinar el alcance de su lesión.

El próximo partido de los Maple Leafs es el lunes por la tarde en el Scotiabank Arena. Por lo tanto, podría haber información sobre el alcance de la lesión de Lorentz el domingo y potencialmente una estimación de cuánto tiempo podría estar fuera.

Los Leafs ya tienen menos a Scott Laughton, quien sufrió una lesión en la parte inferior del cuerpo al bloquear un tiro durante un partido de pretemporada. La renuncia afirma que Sammy Blais o el novato Easton Cowan podrían hacerse cargo del puesto de Lorentz en la alineación en su ausencia.

Los Maple Leafs adelantaron el encuentro del lunes con los Red Wings para acomodar el juego de los Toronto Blue Jays contra los Seattle Mariners el lunes por la noche como parte de los playoffs de la MLB.