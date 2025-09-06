Maple Leafs para reemplazar a Marner con D-Man en el rol clave

El Toronto Maple Hojas Buscará ocupar un rol de alineación clave desocupado por la partida de Mitch Marner. No, no es el lugar de primera línea junto con Auston Matthews y Matthew Knies. Si bien ese espacio no tiene un propietario claro a partir de ahora, el candidato principal parece ser el recién llegado Matias MacCelli.

El lugar en cuestión es el papel de mariscal de campo en la primera unidad de juego de potencia. Los Leafs se han desplegado con una configuración de cinco delanteros para la unidad de juego de potencia superior. La unidad consistió en Auston Matthews que se alinean para el lugar de un temporizador, William Nylander y Matthew aniquilando la zona, con John Tavares limpiando el frente de la red.

Eso dejó a Mitch Marner para dirigir el programa desde la línea azul. Sin embargo, la ausencia de Marner ahora significa que alguien más tendrá que asumir ese papel en el punto. Entonces, el candidato principal para regresar al lugar es Morgan Rielly.

En temporadas anteriores, Rielly se alineó en el punto con Marner, Matthews, Tavares y Nylander como delanteros. Sin embargo, los Maple Leafs experimentaron con la configuración de cinco delanteros con un éxito limitado.

Si bien la unidad en sí fue lo suficientemente exitosa, falló en momentos cruciales. Por ejemplo, los Maple Leafs tuvieron problemas para manejar las posibilidades de apuros de los oponentes. Tener a Rielly en el backend podría ayudar a aliviar parte de la presión de los oponentes.

Además, le da al entrenador Craig Berube la oportunidad de recorrer los delanteros por adelantado sin necesariamente comprometer ninguno de ellos a un solo lugar. Eso podría proporcionar al juego de poder de los Maple Leafs un poco más de margen de maniobra mientras los oponentes intentan cerrarlos.

Rielly debe proporcionar un tiro fuerte en la unidad de juego de energía de Maple Leafs

Una de las cosas que los Maple Leafs han estado perdiendo es un tiro de punto fuerte. Marner no lo tenía. No era del tipo que podría desatar un cohete de la línea azul y esperaba que pasara el tráfico.

Rielly no es conocida por tener un lanzacohetes en su palo, pero podría proporcionar un mejor tiro. Eso es algo que será crucial para el éxito de los Leafs con la ventaja del hombre. Tener un cuerpo grande como Matthew Knies El acecho es algo de lo que Toronto debe aprovechar. El tráfico que puede crear, además de Tavares aspirando discos sueltos, podría conducir a una unidad de juego de energía mucho más efectiva.

Rielly no es necesariamente mejor que Marner

Desafortunadamente, es difícil suponer que Morgan Rielly sería mejor que Mitch Marner en la unidad de juego de potencia de los Maple Leafs.

Sí, Rielly es un defensa y proporciona un mejor juego general. Pero el hecho es que los Leafs perderán la capacidad general de Marner para mover el disco y el ciclo con el resto de los delanteros. A menos que Rielly pueda andar en bicicleta con los otros delanteros, probablemente permanecerá anclado a la línea azul. Esa situación podría hacer que el juego de poder de Toronto sea predecible y relativamente fácil de contrarrestar.

En general, podría ser difícil para el juego de poder de los Maple Leafs superar los resultados de las temporadas anteriores. Pero tendrán que hacerlo bajo las circunstancias.