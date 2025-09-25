Maple Leafs Lines esta noche vs Montreal Canadiens: 25 de septiembre/2025

El Toronto Maple Leafs están jugando el Montreal Canadiens Esta noche, 25 de septiembre de 2025. Esta será la primera vez que estos equipos se han jugado durante la temporada de exhibición de este año.

Los Maple Leafs se dirigen a Montreal con solo unos pocos clientes habituales de la NHL, como Auston Matthews y Morgan RiellyEntre otros, alojándose en Toronto. Jugarán una alineación de canadiens de NHL-Heavy.

Combinaciones de línea de Leafs de Toronto Maple

Líneas en el patín de las hojas Lorentz – Laughton – Cowanmcmann – Kampf – MacCelliJoshua – Quillan – Lettieripezzetta – Groulx – Tverberg Mermis – Myers Rifai – Thrunwebber – Benningvilleneuve Hildebypeksa Este grupo se dirige a Montreal @Tsn_sports pic.twitter.com/kzmgjjekrs – Mark Masters (@markhmasters) 25 de septiembre de 2025

Aquí están las combinaciones de avance el 25 de septiembre contra los Canadiens:

Loretz – Laughton – Cowan

McCann – Kampf – MacCelli

Joshua – Quillan – Letteri

Pezzetta – Groulx – Tverberg

Obviamente, estas combinaciones permitirán al cuerpo técnico ver lo que Easton Cowan puede hacer con un mayor tiempo de hielo. Este es su momento para brillar y demostrar qué puede hacer cuando no hay un veterano de alto perfil como una red de seguridad.

Aquí están los emparejamientos de defensa:

Mermis – Myers

Rifai – thrun

Webber – Benning

Villenido

Estos emparejamientos de defensa sugieren que el cuerpo técnico quiere ver cuál de Henry Thrun, Philippe Myers, Matt Benning y William Villeneuve Pase. Los cuatro blueliners están rascando y arañando para un lugar en la lista de la NHL.

Porteros de Maple Leafs para esta noche:

Hildeby

Vencido

Dennis Hildeby tuvo una gran actuación en el juego de pretemporada anterior. Se le permitirá construir eso para el concurso de esta noche.

Combinaciones de línea de Montreal Canadiens vs The Maple Leafs

Caufield-Suzuki-Slafkovskydemidov-Dach-alquilado Matheson-Dobsonguhle-Reinbacher Clurman-O’Rourke Montembeault Fowler – Anthony Martineau (@antho_martineau) 25 de septiembre de 2025

Para contrarrestar, aquí están las combinaciones de línea de reinicio para los canadienses:

Caufield – Suzuki – Slafkovsky

Demids – Dach – Laine

Davidson – Mesar – Roy

Tuch – Xhekaj – Pipe

Los seis principales para los canadienses son exclusivamente clientes habituales de la NHL. Kirby Dach observa la posición central de segunda línea, lo que es de esperar dado que no han hecho un intercambio por Mason McTavish (o cualquier otra persona). Será interesante ver cómo Ivan Demidov y Patrik Laine tarifa con dach como su pivote.

Aquí están las combinaciones de defensa:

Matheson – Dobson

Guhle – Reinbacher

Clurman – O’Rourke

Esta no es la primera vez que los fanáticos han visto Mike Matheson y Noah Dobson como el mejor emparejamiento del equipo. Esto probablemente sea con lo que comiencen la temporada regular, por lo que tiene sentido que recolecten representantes juntos en la pretemporada.

Portos de Montreal para esta noche:

Montembeault

Cazador de aves

Sam Montembeault es el titular esperado para el juego de esta noche.