Maple Leafs Land Taper de primer nivel en venta de fuego Idea de comercio

El Toronto Maple Hojas‘Buscar un portero inicial de primer nivel no es ningún secreto para nadie. A menos que Joseph Woll o Anthony Stolarz ganen un trofeo Vezina, el equipo estará en constante búsqueda de un verdadero netminder número uno.

Si bien tales porteros rara vez están en el mercado, uno podría estar disponible. Específicamente, el equipo en cuestión podría ser los depredadores de Nashville y el portero Saros del cabello.

Los Predators intentan desesperadamente mantener esperanzas de playoffs. Tienen un núcleo veterano talentoso, aunque envejecido. Los Predators podrían tener una venta de incendios esta temporada si las cosas van al sur para ellos a toda prisa en 2025-26.

Saros, con su Extensión masiva en juegopodría convertirse en una de las primeras piezas a partir. Los preds podrían estar ansiosos por deshacerse de su golpe de gorra en medio de una reconstrucción posiblemente prolongada. Entonces, aquí hay un vistazo a cómo podría verse este comercio propuesto:

Maple Leafs obtiene:

Juuse Saros, G

Los depredadores obtienen:

Joseph Woll, G

Nick Robertson, F

2028 selección de primera ronda

Celección de segunda ronda 2027

Los Maple Leafs necesitarían aclarar un lugar para el portero. Que hace Joseph Woll El probable candidato para ir. Está bajo contrato durante tres temporadas con un golpe razonable de $ 3.66 millones. Los Depredadores podrían usar un portero relativamente joven para respaldar al equipo durante una reconstrucción.

Nick Robertson sería un sombreado. Podría tener una oportunidad sólida para desempeñar un papel entre los seis primeros en un club de reconstrucción. Las dos selecciones de draft serían el costo de hacer negocios. Los Leafs tendrían que renunciar a su 2028 de primera ronda, ya que no tienen uno para 2026 y 2027.

Por qué Saros podría ser un buen ajuste para Maple Leafs

A pesar de tener una temporada relativamente baja en 2024-25, Juuse Saros sigue siendo uno de los mejores porteros en la NHL. La temporada inferior podría haber sido más el resultado del equipo que juega frente a él que su bajo rendimiento.

Es por eso que, suponiendo que los Maple Leafs jueguen mejor defensa que los depredadores, Saros podría volver a la forma que lo convirtió en un finalista de Vezina en 2022. El netminder finlandés proporciona estabilidad y actuaciones consistentemente sólidas.

Suponiendo que compartiría el pliegue con Anthony Stolarz, el dúo podría dividir las aperturas, con Saros obteniendo la parte del león. Hacerlo será importante ya que el horario lleno de la temporada 2025-26 exigirá a los equipos que implementen más de un portero.

Además, mantener a Saros descansado será crucial para los Maple Leafs mientras se dirigen a la postemporada.

Saros podría ser el portero en liderar a Toronto en una larga carrera de playoffs

Hablando de la postemporada, Juuse Saros podría ser el portero en liderar a los Maple Leafs en una larga carrera de playoffs. Si bien Saros no ha llevado a su equipo en una campaña prolongada de postemporada, nuevamente, eso no es necesariamente un reflejo sobre su incapacidad para llevar a su equipo.

Los Maple Leafs, con el núcleo talentoso y la profundidad potencialmente sólida, podrían ser la combinación correcta para que Saros y el club finalmente superen la joroba.

Sobre todo, tener un portero número uno probado en el pliegue podría ser un impulso mental para los Leafs. Saber que tienen un netminder en el que pueden confiar podría proporcionar mucha confianza en la temporada regular y más allá.