Maple Leafs explora el mercado comercial en Skilled Forward

El Hojas de arce de Toronto están explorando el mercado comercial para uno de sus delanteros calificados.

Los Maple Leafs tienen un exceso de delanteros, y con Easton Cowan ahora en la alineación y jugando bien, podría forzar un intercambio. Nick RobertsonLos nombres de David Kampf y Calle Jarnkrok surgieron en rumores de intercambio esta temporada baja, pero ninguno fue movido.

Sin embargo, a pesar de que Robertson es un jugador habitual en la alineación, el experto de la NHL, Darren Dreger, informa que Toronto está explorando el mercado comercial para el delantero.

«El jugador de 24 años se encuentra una vez más en un lugar muy familiar con los Toronto Maple Leafs y espera un papel más importante y una oportunidad en la Liga Nacional de Hockey», dijo Dreger en Uso de información privilegiada el martes. «Está impulsando 160 juegos de la NHL. Sé que el gerente general de los Toronto Maple Leafs, Brad Treliving, ha hablado recientemente con clubes que pueden tener algún interés en Nick Robertson. Dada la profundidad que tienen los Maple Leafs, es una situación difícil para Robertson. Así que tal vez sea hora de darle un nuevo comienzo en otro lugar».

Robertson solicitó un canje hace dos temporadas bajas, pero no fue movido. Y, a pesar de jugar en todos los partidos, está en la tercera línea y podría ser canjeado para tener la oportunidad de estar entre los seis mejores delanteros de otro equipo.

robertson firmó una extensión de un año y $1,825 millones con los Maple Leafs esta temporada baja. el es registró 1 asistencia en 4 juegos.

El entrenador de Maple Leafs explica por qué Robertson entró en la alineación

Robertson estaba en la burbuja del plantel al ingresar al campo de entrenamiento, pero hizo lo suficiente para ganarse un lugar en el plantel.

El hábil extremo impresionó lo suficiente al entrenador de los Maple Leafs, Craig Berube, como para ganarse un lugar en la plantilla. Berube dijo que Robertson demostró lo suficiente en el campamento como para garantizar un lugar en la plantilla, ya que puede ser un anotador secundario para el equipo.

«Muy parecido a lo que hizo el año pasado, si lo miras durante el campo de entrenamiento, el esfuerzo y la capacidad de anotar un gol cuando lo necesitamos», dijo Berube sobre Robertson. «Marcó goles durante todo el campamento. Con su ética de trabajo y tenacidad, es simplemente un jugador notable. Llegó, trabajó muy duro y jugó bien. Merecía estar en el equipo».

Robertson, mientras tanto, dijo que su objetivo en el campo de entrenamiento era estar en la plantilla y ser un jugador de todos los días.

«En este momento, no puedo hablar de cuáles son sus planes para mí en el futuro», dijo Robertson a Rosie DiManno del Toronto Star. «Lo que sí sé es que estoy aquí y estoy dando todo lo que tengo. No puedo controlar cómo será mi futuro aquí. Simplemente estoy emocionado de estar aquí, de nuevo en el hielo. Lo que sea que me pase está fuera de mi control, así que simplemente me ocuparé de mis asuntos».

Toronto seleccionó a Robertson en la segunda ronda del Draft de la NHL de 2019.

Cowan podría sacar a Robertson de la alineación

Con la lesión de Steven Lorentz, Cowan tuvo la oportunidad de ingresar a la alineación en la línea superior y ha tenido éxito.

Con Cowan demostrando que debería ser un jugador de todos los días, el futuro de Robertson está en el aire. Especialmente, una vez que Lorentz y Scott Laughton regresen a la alineación.

Mientras tanto, Berube está impresionado con el juego de Cowan.

«Es un perro metido en un hueso. Lo persigue todo, recupera los discos y desnuda a la gente. Ha jugado bien. Jugó bien otra vez esta noche. En noches consecutivas, no estaba seguro, pero pensé que tuvo otra buena noche. Fue bueno verlo. Parece que esa línea está formando química con ellos. Es un trabajador, un trabajador con habilidad», dijo Berube.

Los Maple Leafs albergan el Rangers de Nueva York el jueves.