Maple Leafs Domi anota el candidato a Gol del Año

Arce de Toronto hojas El delantero Max Domi se quitó de encima un mono de 800 libras. Domi rompió una larga sequía sin goles con un gol en el tercer tiempo en el partido contra el Pingüinos de Pittsburgh el martes por la noche en el Scotiabank Arena.

Los Leafs y Penguins estaban al final de un intercambio de 4 contra 4, mientras Domi lideraba una carrera hacia la zona de Pittsburgh. Desnudó al defensa Brett Kulak y luego venció al portero Stuart Skinner para marcar el gol.

Aquí hay un vistazo a la belleza, como se muestra en la cuenta oficial X de Maple Leafs:

La repetición muestra a Domi yendo de costa a costa en la obra. El impresionante esfuerzo fue crucial en la victoria de los Maple Leafs sobre los Penguins. El gol fue el decisivo, lo que llevó a Toronto a romper una racha de tres derrotas consecutivas con una enorme victoria por 6-3.

El gol se encuentra fácilmente entre los más impresionantes de los Maple Leafs esta temporada. El recuento también dio a los fanáticos de Maple Leafs mucho de qué alegrarse mientras el equipo se acerca a las vacaciones de Navidad buscando recuperarse de un comienzo difícil.

Maple Leafs obtiene un gran rendimiento de Domi

El buen juego de Domi es un buen augurio. Desde que tuvo una oportunidad en la línea superior con Auston Matthews, Domi ha elevado su presencia en el hielo. La oportunidad en la unidad superior de los Maple Leafs le ha permitido al jugador de 30 años obtener un nuevo contrato de arrendamiento en su puesto en el equipo.

El sólido juego de Domi le permitió obtener un gran alivio al poner fin a un Sequía de 28 partidos sin goles. Terminó la noche con dos puntos y dos tiros a portería. Además de su cuenta, Domi asistió en el gol de Bobby McMann al final del tercer tiempo.

El gol de McMann congeló la victoria de los Maple Leafs. Con la victoria, Toronto mejoró a 16-15-5. La victoria también sacó momentáneamente a los Leafs del sótano de la División Atlántica. Los Leafs regresarán al hielo el 27 de diciembre cuando reciban a los Ottawa Senators en un importante enfrentamiento de la División Atlántica.