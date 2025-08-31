Maple Leafs Deal Top Prospect en 1 por 1 en negrita

El Toronto Maple Hojas Pasó por esta temporada baja intentando reemplazar la producción de Mitch Marner con un elenco de nombres menos importantes. Si bien hubo un claro esfuerzo para reforzar la profundidad de la lista, la alineación proyectada del club probablemente no asustará a nadie esta próxima temporada.

Pero, ¿qué pasaría si un delantero de alta gama, los seis primeros, pudiera estar disponible? Si es así, los Maple Leafs podrían considerar hacer un fuerte impulso para aterrizar con ese avance. El delantero podría ser Columbus Blue Jackets centro Adam Fantilli.

Fantilli está entrando en el último año de su contrato de nivel de entrada. Entonces, necesitará un nuevo contrato para la próxima temporada y más allá. El jugador de 20 años ha sido elegible para firmar una extensión desde el 1 de julio, pero ninguno ha sido próxima.

Entonces, eso abre la posibilidad de que los Blue Jackets exploren un oficio si Fantilli es reacio a volver a ponerse en Columbus. En tal escenario, los Blue Jackets podrían estar dispuestos a hacer un intercambio, con la esperanza de obtener otro jugador de alta gama a cambio.

Así es como podría verse este audaz campo de comercio:

Maple Leafs obtiene:

Adam Fantilli, F

Las chaquetas azules obtienen:

Easton Cowan, F

Los Maple Leafs tratarían su perspectiva principal, que aún no se ha demostrado en la NHL, para una estrella en ciernes. El techo de Fantilli en este momento lo tiene como un centro sólido de los seis primeros. Si bien podría emerger como un top-tour en Columbus, sería un tremendo segunda línea detrás Auston Matthews.

Claro, la pérdida de Easton Cowan le picará a los Maple Leafs. Pero obtener fantilli podría ser un movimiento que los Leafs no deben pasar por alto.

Fantilli proporcionaría hojas de arce con flexibilidad

Adam Fantilli proporcionaría a los Toronto Maple Leafs algo muy valioso: la flexibilidad. Agregar Fantilli significa que Toronto ya no tendría que confiar en John Tavares para ser el centro de segunda línea del equipo.

En todo caso, los Maple Leafs podrían desplegar Fantilli como extremo de segunda línea mientras se aclima al equipo. Luego, los Leafs podrían mover a Fantilli al papel 2C, especialmente si Tavares comienza a disminuir.

En el futuro, los Leafs podrían desplegar un golpe de Matthews-Fantilli 1-2 en el medio con potencialmente tavares deslizándose hacia el papel 3C y Nic Roy en el lugar 4C. Además, los Leafs no tendrían que preocuparse por usar a Scott Laughton como el 4C. Laughton podría moverse al ala en la tercera unidad, agregando un poco más de golpe a la tercera unidad.

Toronto no tendría problemas para ajustar a Fantilli Under Cap

Fantilli’s Cap golpe esta temporada cuesta $ 950k. Eso es algo perfectamente manejable para esta temporada. En el futuro, no importaría si los Maple Leafs firmaron a Fantilli en un acuerdo a corto plazo en el rango de $ 6 a $ 7 millones. El club tendrá contratos que saldrán de los libros el próximo verano. Además, el techo de la tapa con salto en casi $ 10 millones.

Como tal, los Leafs podrían dar un gran swing al aterrizar una perspectiva de alta gama que podría servir como una especie de retoño sobre la marcha. Los Maple Leafs podrían ser tontos al dejar pasar la oportunidad de agregar a un jugador como Adam Fantilli si estaba disponible.