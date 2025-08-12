Maple Leafs Agregue $ 19 millones estrella del rival de división en el nuevo campo comercial

El Toronto Maple Leafs son un contendiente legítimo de la Copa Stanley y debería buscar reforzar su alineación.

Heavy.com tiene una idea comercial que ve a los Maple Leafs adquirir Pavel Zacha de su acalorado rival en el Boston Bruins.

Maple Leafs adquiere:

Bruins adquiere:

El acuerdo propuesto sería un éxito de taquilla y otro oficio entre los Maple Leafs y los Bruins, que son rivales calentados.

Toronto adquiriría a Zacha, quien puede ser el lateral izquierdo de segunda línea del equipo, que es un área de necesidad. Zacha está entrando en el tercer año de su contrato de cuatro años y $ 19 millones con los Bruins. Zacha agregaría una puntuación secundaria a la alineación y también puede jugar al centro si fuera necesario. El grabó 14 goles y 33 asistencias para 47 puntos en 82 juegos. Su carrera en su carrera es de 21 goles y 59 puntos.

A cambio, los Maple Leafs renunciarían a una selección de quinta ronda, pero la gran parte del intercambio es Cowan. Cowan es la perspectiva delantero de Toronto, pero no hay un camino claro para que juegue en la NHL esta temporada, por lo que los Maple Leafs podrían usarlo como un chip comercial.

Los Maple Leafs también renunciarían a Robertson, quien le da a Boston un delantero medio que no tiene un papel claro en Toronto. Robertson Se agregó una extensión de un año y $ 1.825 millones con los Maple Leafs este verano. El grabó 15 goles y 7 asistencias para 22 puntos en 69 juegos.

Zacha ha sido vinculado a Maple Leafs

Toronto necesita otro delantero entre los seis primeros después de perder a Mitch Marner esta temporada baja.

Los Maple Leafs han agregado más delanteros inferiores para convertirlos en un equipo más difícil para jugar. Sin embargo, antes de esta temporada baja, el analista de Matle Leafs Matteo Giuliano de Editorinleaf vinculó a Toronto con el comercio de Zacha.

«Cuando mira a través de su lista, Pavel Zacha parece ser el ajuste más realista. Actualmente se encuentra en el tercer año de un contrato de cuatro años con un tope de $ 4.75 millones», Giuliano escribió. «Zacha ha jugado los seis primeros minutos para Boston como centro, y pude ver que estaba disponible en la fecha límite si tienen otro año difícil. El jugador de 28 años jugó los 82 juegos la temporada pasada, registrando 14 goles y 33 asistencias por 47 puntos.

«Si bien no creo que sea mejor que Tavares como centro de segunda línea, puede jugar el ala, lo que agregaría más versatilidad a la alineación, lo que siempre es algo bueno», agregó Giuliano. «Las opciones en Boston son escasas, pero hemos visto Treliving hacer tratos con el gerente general de Bruins Don Sweeney antes».

Zacha sería el izquierdista de segunda línea de Toronto, lo cual es una necesidad ya que Bobby McMann mantuvo ese papel la temporada pasada, pero no tenía puntaje en los playoffs. Su salario también es asequible para que Toronto asumiera, especialmente si los Maple Leafs intercambian a alguien como David Kampf o Calle Jarnkrok.

Maple Leafs necesita actualizar sus top-seis

Se espera que Toronto sea una vez más uno de los mejores equipos de la NHL esta temporada.

Sin embargo, Toronto todavía tiene una necesidad evidente de al menos un delantero más del top-seis. El gerente general de Toronto, Brad Treliving, ha dicho que todavía es una necesidad.

Los Maple Leafs tienen los activos para hacer un trabajo comercial, ya que Toronto puede intercambiar su lista de NHL. Pero con los campamentos de entrenamiento a partir del próximo mes, los Maple Leafs se están quedando sin tiempo.

En su lugar, agregar un delantero entre los seis primeros podría tener que esperar hasta la fecha límite de intercambio.