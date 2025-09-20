Mapa político de PPP por delante del Muktamar, Mardiono se considera superior a Agus Suparmanto

Yakarta, Viva – Mapa de competencia del presidente candidato (Caketum) PPP antes Muktamar X comienza a perseguir. Se planea que la reunión se celebre en Yakarta del 27 al 29 de septiembre de 2025.

Los dos grandes nombres en el centro de atención fueron el presidente interino del PPP, así como el enviado especial del presidente para la seguridad alimentaria de Muhamad. Mardiono y ex Ministro de Comercio de la República de Indonesia (2019-2020) Agus Suparmanto.

Se dice que Mardiono es el candidato más fuerte. El apoyo de la mayoría del Consejo Regional de Liderazgo (DPW) y el Consejo de Liderazgo de la Sucursal PPP (DPC) en toda Indonesia continúa fluyendo hacia él.

El presidente interino del United Development Party (PPP) Muhamad Mardiono dio información a los medios de comunicación en Yakarta, el viernes por la noche, 13 de diciembre de 2024.

El Instituto Citra del Observador Político, Efriza, evalúa una serie de casos que una vez arrastrado el nombre de AGUS podría reducir su elección.

«El caso de las importaciones de ropa usada, el azúcar, al ajo que imprime la memoria pública es claramente una barrera para la reputación de AGUS», dijo Efriza en su declaración, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Además, el estado de AGUS del National Awakening Party (PKB) también plantea dudas. Porque, según él, PPP tiene una tradición fuerte, que está dirigida por cuadros internos.

«PPP tiene una fuerte tradición dirigida por cuadros internos. El riesgo de la lucha del partido no se sentirá si está dirigido por extraños. Además, la mayoría del apoyo ahora está inclinado a Mardiono», dijo Efriza.

En la misma ocasión, el presidente del PPP DPW NTT Djainudin Lonek dijo que Mardiono era un cuadro puro de PPP. Por lo tanto, Mardiono se consideró superior a AGUS en los aspectos estructurales del partido.

«Mardiono es un cuadro PPP puro, una carrera desde abajo, y tiene fuertes lazos emocionales con la estructura del partido», dijo.

Por el contrario, Agus Suparmanto se enfrentó a un camino empinado. Aunque se sabe que tiene experiencia en el gobierno, el historial controvertido es un obstáculo.

Para obtener información, el nombre AGUS también a menudo se asocia con la política polémica mientras se desempeña como ministro de comercio. En 2020, se destacó debido a la lenta emisión del permiso de importación para el ajo y el azúcar que desencadenó el aumento de los precios. La política de máscara de exportación al comienzo de Pandemi también atrae críticas porque hace que los precios internos se disparen.



Presidente interino de PPP Mardiono (medio).

Por otro lado, Mardiono confía cada vez más en enfrentar el Congreso. El apoyo oficial para DPW PPP en toda Indonesia se entregó a través de una declaración en el Hotel Sheraton, Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.

En la circulación del video de la declaración, los cuadros afirmaron, desde su establecimiento en 1973, PPP nunca ha sido dirigido por presidentes generales de fuera del cuadro. Por lo tanto, enfatizamos el rechazo de candidatos externos.