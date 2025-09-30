Mapa completo de las marcas de autos chinos En 2025, hay propiedad del gobierno

Beijing, Viva – La industria automotriz china domina la etapa global con la presencia de docenas de marcas de automóviles bajo los auspicios de varios conglomerados grandes. En 2025 se predice que es un impulso importante, donde el mapa de la industria automotriz china es cada vez más claro. De los administrados por la propiedad privada a la estado, casi todos los segmentos del mercado han sido controlados.

Los cuatro grupos principales que dominaron el mercado fueron Geely, Byd, Chery y Changan. Los cuatro contribuyeron más de la mitad de las ventas totales de automóviles en China. Curiosamente, Chery y Changan siguen siendo el estado de las empresas propiedad del gobierno.

Citado por Viva Automotive de CarscoopsMartes 30 de septiembre de 2025, Chery tiene muchas carteras de marca, que van desde Jetour, Exeed, Icar, Omoda, Fulwin, Jaecoo. Cada una de estas marcas se dirige a diferentes segmentos de mercado, desde el nivel de entrada hasta la prima. No es sorprendente que Chery pueda durar mucho tiempo en el mercado nacional y de exportación.

Mientras Changan, el grupo dominó las marcas de Avatr, Deepal, NEVO, a Kaicheng. Se sabe que estas marcas se centran en vehículos eléctricos y tecnología futura. La estrategia de Changan es claramente visible: seguir la posición como líder de vehículos inteligentes.

Geely es un jugador gigante con propiedad cruzada cruzada. Controlan marcas globales como Volvo, Lotus, Polestar, Lynk & Co., a Smart. Además, también están Zeekr, Galaxy, Radar, Proton y Belgee en sus carteras.

BYD es un poco diferente porque elegir una estrategia más delgada. Solo supervisa al Byd en sí, Denza, Yangwang y Fang Cheng Bao. Aunque la cantidad es pequeña, el trabajo de BYD en el mercado de vehículos eléctricos lo convierte en uno de los pioneros mundiales.

Además de los cuatro primeros, también hay otros conglomerados como SAIC con las marcas de MG, LDV, Maxus, Roewe, IM. Luego JAC con JAC, NORD, MAEXTRO y EVO. Baic tampoco quería ser superado por la marca Arcfox, Photon, Tiger, a Stelato.

Dongfeng también se registró bastante fuerte en esta industria con la marca de Voyah, Nammi, Mhero, Venucia y Lingxi. Todos están dirigidos a apuntar a un mercado interno muy diverso. El apoyo del gobierno es una de las claves para su existencia.

Fuera de un gran conglomerado, China también dio a luz a muchas nuevas empresas automotrices. Nombres como Nio, Li Auto, Xpeng, Leapmotor, Neta, Xiaomi y Aiways se convierten en retadores serios. Confían en la innovación tecnológica para competir con los jugadores establecidos.

El mercado premium también está cada vez más lleno de la presencia de una nueva marca que se dirige a los consumidores de clase alta. Hongqi, Yangwang, Denza, Zeekr, Stelato es la opción para los consumidores orientados. Mientras tanto, las marcas antiguas que se centran en precios bajos están cada vez más marginadas.

Sin embargo, no todas estas marcas durarán mucho tiempo. La historia de la industria automotriz global muestra que muchas marcas finalmente han desaparecido o fusionado. Lo mismo es muy posible en el mercado chino súper competitivo.